Una banda internacional sospechosa de haber traficado a China unos 40.000 celulares robados en Reino Unido logró ser desmantelada con la ayuda de un iPhone.

En la mayor operación policial de la historia de Reino Unido para hacer frente al robo de teléfonos, 18 sospechosos fueron detenidos y se recuperaron más de 2.000 dispositivos robados.

La policía cree que la banda podría ser responsable del tráfico de la mitad de los teléfonos que son robados en Londres, donde ocurren la mayoría de los casos.

La BBC obtuvo acceso a la operación e incluso a detalles sobre los sospechosos, qué métodos utilizaron y cómo las autoridades realizaron redadas en 28 propiedades en Londres y sus afueras.

La investigación se inició luego de que una víctima lograra localizar un teléfono que le robaron el año pasado.

"Durante la Nochebuena una víctima ubicó en un almacén cerca del aeropuerto de Heathrow (oeste de Londres) un iPhone que le habían robado", explica el inspector de la policía británica Mark Gavin.

"El equipo de seguridad del lugar estaba dispuesto a ayudar y descubrieron que el teléfono estaba en una caja, junto a otros 894 dispositivos".

BBC La caja de la izquierda contenía el teléfono que desencadenó toda la investigación.

Los agentes descubrieron que casi todos los teléfonos dentro de ese paquete habían sido robados y que tenían como destino Hong Kong.

Tras interceptar otros envíos, los agentes efectuaron análisis forenses a los paquetes que les permitieron identificar a dos hombres.

La investigación se centró en estos dos hombres. Videos obtenidos con las cámaras corporales de la policía muestran cómo los agentes interceptaron un automóvil en plena vía.

En el interior del auto, encontraron dispositivos envueltos en papel de aluminio con el fin de evitar que fueran rastreados.

Los dos hombres detenidos, ambos de nacionalidad afgana y en sus 30 años, fueron acusados de conspiración para recibir bienes robados y conspiración para ocultar o sustraer bienes delictivos.

Al ser detenidos, las autoridades encontraron docenas de teléfonos en el vehículo que utilizaban, y unos 2.000 dispositivos más en propiedades vinculadas a ellos.

Un tercer hombre, de 29 años y nacionalidad india, ha sido acusado de los mismos delitos.

Responsables del tráfico del 40% de los teléfonos robados en Londres

BBC Los dos hombres fueron detenidos por la policía, que utilizó un auto sin distintivos en la operación.

El inspector Mark Gavin declaró que "encontrar el cargamento original de teléfonos fue el punto de partida de una investigación mediante la cual se desmanteló una banda internacional de contrabandistas, que creemos que podría ser responsable de la exportación de hasta el 40% de todos los teléfonos robados en Londres".

La semana pasada, los agentes efectuaron otras 15 detenciones bajo sospecha de robo, manipulación de bienes robados y conspiración para robar.

Todas las personas sospechosas menos una son mujeres, incluida una de nacionalidad búlgara.

En las redadas, que fueron realizadas de madrugada, se encontraron unos 30 dispositivos.

El número de teléfonos robados en Londres casi que se ha triplicado en los últimos cuatro años.

La cifra de dispositivos robados ha pasado de 28.609 en 2020 a 80.588 en 2024.

Los lugares preferidos por los ladrones

BBC Tras la detención de los dos ciudadanos afganos, en el coche se encontraron varios teléfonos, algunos de ellos envueltos en papel de aluminio.

Tres cuartas partes de los robos de teléfonos en Reino Unido ocurren en Londres.

Más de 20 millones de personas visitan la capital británica cada año, y zonas turísticas como el West End, conocida por sus teatros y su vida nocturna, y Westminster, donde se encuentran el Big Ben y el London Eye, entre otras atracciones, son de las más concurridas por los ladrones.

Los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística revelan que "los robos a personas" han aumentado en Inglaterra y Gales un 15% en el año que finalizó en marzo de 2025.

Es el nivel más alto desde 2003.

Se cree que la creciente demanda de teléfonos de segunda mano, tanto en Reino Unido como en el extranjero, es una de las principales causas del aumento de los robos, y muchas de las víctimas nunca recuperan sus dispositivos.

"Hemos escuchado que algunos delincuentes están dejando de traficar drogas y se han pasado al negocio del robo de teléfonos porque es más lucrativo", señaló la ministra para la Policía y el Crimen de Reino Unido, Sarah Jones

"Un teléfono vale cientos de libras y por eso se puede entender por qué los delincuentes, quienes van paso adelante, que quieren explotar nuevos delitos se vuelcan a ese mundo".

Según altos funcionarios de la policía, la banda criminal tenía como objetivo específico los iPhones de Apple debido a su rentabilidad en el extranjero.

Más de US$400 por teléfono robado

BBC Los ladrones de teléfonos suelen utilizar bicicletas eléctricas o scooters para huir a toda velocidad.

La investigación de la Policía Metropolitana de Londres descubrió que se pagaba a los ladrones callejeros hasta 300 libras esterlinas (US$402) por teléfono, y que los dispositivos robados se vendían en China por más de US$5.300 cada uno, debido a que tienen acceso a internet y atraen a clientes que intentan eludir la censura en China.

"Hemos desmantelado redes delictivas a todos los niveles, desde ladrones callejeros hasta grupos internacionales de delincuencia organizada que exportan decenas de miles de dispositivos robados cada año", dijo el comandante Andrew Featherstone, jefe de la Policía Metropolitana para la lucha contra el robo de teléfonos.

Muchas víctimas de robos de teléfonos en Reino Unido han criticado a la policía británica por no hacer lo suficiente.

Entre las quejas más frecuentes está la de que los agentes no ayudan cuando las víctimas informan a la policía que han obtenido la ubicación exacta en tiempo real de su teléfono robado mediante Find My iPhone de Apple o servicios de rastreo similares.

"Me preocupa mi bolso, mi teléfono"

El año pasado, a Natalie Mitchel, de 29 años, le robaron el teléfono en Oxford Street, en el centro de Londres, y dice que ahora se siente nerviosa cada vez que visita la capital.

"Me siento desconcertada cuando estoy allí y, obviamente, no me fio de quién está a mi alrededor. Me preocupa mi bolso, mi teléfono", le dice a la BBC.

"Creo que la policía debería hacer mucho más: posiblemente instalar más cámaras de vigilancia o ver si hay alguna forma de infiltrar a agentes de policía encubiertos para lidiar con este problema", prosigue.

"Creo que debido al número de casos y a la cantidad de gente que se pone en contacto con ellos, no tienen ni recursos ni la capacidad para tratar todos los casos".

Por su parte, la Policía Metropolitana -que en los últimos meses ha recibido varios vídeos de agentes enfrentándose a ladrones de teléfonos vía TikTok y otras redes sociales- afirma que los robos a personas se han reducido un 13% y los hurtos un 14% en Londres en lo que va de año.

Además, apunta que hasta 80 agentes más se han incorporado al equipo que patrulla en los alrededores del West End para centrarse en delitos como el robo de teléfonos.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, asegura que la policía se encuentra reforzando su vigilancia policial en todo Londres y ha desplegado operaciones especiales en zonas conflictivas, como Westminster y el West End, en las que asegura que se han realizado cientos de detenciones y se han recuperado miles de teléfonos.

Criticando la facilidad con la que se reutilizan los teléfonos robados, añadió: "Seguiré pidiendo a la industria de la telefonía móvil que se esfuerce más y diseñe con más rapidez maneras para lidiar con este delito y para inutilizar los dispositivos robados".

"Necesitamos una acción global coordinada para acabar con este comercio y construir un Londres más seguro para todos".

