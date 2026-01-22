Warner Bros Sinners se estrenó en abril de 2025 con un gran éxito de taquilla.

Sinners ("Pecadores") se convirtió este jueves en la película con más nominaciones en la historia de los premios Oscar, con menciones en 16 categorías.

Su éxito en taquilla desde su estreno en abril del año pasado, con una recaudación de US$278 millones en Norteamérica y casi US$90 millones en el resto del mundo, la sitúan como una de las favoritas para los premios de la Academia de Hollywood que se entregarán en marzo.

Hay varias razones que explican la buena acogida que la película ha tenido entre el público desde que llegó a la gran pantalla.

Ryan Coogler, quien ha dirigidos éxitos como Creed y Black Panther, es experto en tomar géneros hollywoodienses clásicos y darles su propio sello distintivo. Pero esta vez fue un paso más allá de lo habitual.

Protagonizada por Michael B. Jordan, Sinners es una película de terror, pero también un musical de blues, un thriller de gánsteres y un drama de época profundamente documentado sobre el Misisipi de los años 30.

No se ciñe a las reglas de un género concreto y no se basa en ninguna historia ya contada, por lo que el público acude al cine sin saber cómo va a desarrollarse la trama.

Así, los espectadores pueden descubrir la historia por sí mismos, lo cual es un lujo cada vez más raro. Reseñar una nueva película de Hollywood a menudo se reduce a responder a una pregunta: "¿Es ligeramente mejor o ligeramente peor que todas las demás películas de Marvel/DC/Star Wars/Alien/Jurassic World/King Kong que he visto antes?".

Ingredientes para lo inesperado

Pero Sinners es lo suficientemente original como para suscitar otras preguntas, lo que puede explicar el gran éxito en taquilla que tuvo desde su estreno en 2025, cuando empezó a dar de qué hablar.

Estas cualidades muestran la libertad que Coogler sintió al rodarla. Todas sus películas anteriores eran adaptaciones de otros materiales —o de hechos reales, en el caso de su debut, Fruitvale Station—, pero contó al sitio estadounidense The Atlantic que con Sinners no quería utilizar las ideas de otros como "algo detrás de lo que esconderse".

En cambio, quería hacer la película más personal que pudiera, una "carta de amor" a un tío fallecido de Misisipi, y eso significaba hacer un filme que no siguiera lo convencional.

En cierto modo, Sinners se puede clasificar de "imprescindible" junto a otras dos películas recientes: The Substance, de 2024, y Saltburn, de 2023.

Sinners es un éxito comercial mucho mayor que esas dos, pero todas ofrecen una emoción transgresora, cargada de sexualidad y salpicada de gore. Además, ninguna de ellas está basada en un cómic de superhéroes, un videojuego o una película anterior, y cada una expresa la visión de un guionista y director al que se le permite hacer lo que quiere.

El hecho de que sea tan difícil decir a qué género pertenecen es un factor clave. ¿The Substance es principalmente una película de terror corporal o una sátira de Hollywood? ¿Saltburn es un thriller policíaco o una comedia de clases?

Estas películas mezclan diferentes ingredientes para cocinar algo inesperado. Como dijo Coogler a The Atlantic: "Quería que se sintiera como si estuvieras leyendo Salem’s Lot ["El misterio de Salem’s Lot", de Stephen King] mientras escuchas el mejor disco de blues y comes un plato de gumbo picante".

Quizá por eso mucha gente paga para ver Sinners más de una vez. Como no se trata de un ejercicio genérico basado en historias ya contadas, saben que van a descubrir más cosas en una segunda proyección.

Y saben que se lo van a pasar bien mientras lo hacen. Quizás si también van a verla por tercera y cuarta vez, Hollywood decida que las películas originales, impulsadas por autores y con grandes presupuestos no deberían ser tan raras en el panorama cinematográfico como lo son hoy en día.

