Esteban Vanegas / Getty El crecimiento económico de Colombia superó las previsiones.

La economía de Colombia superó las previsiones de los más optimistas.

El Producto Interno Bruto colombiano creció en el tercer trimestre de 2025 un 3,6%, su mayor expansión desde el final de la pandemia, muy por encima de los pronósticos de la mayoría de economistas. Los consultados por la agencia Bloomberg no esperaban más que un 3,2% de crecimiento.

Y según el semanario británico "The Economist", la economía de Colombia ha sido en 2025 la que mostró un mejor rendimiento de toda América Latina y la cuarta que mejor se comportó en el mundo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según Jose Antonio Ocampo, ex ministro de Agricultura y Hacienda y profesor de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, "la economía va a crecer más de lo esperado, incluso por los más optimistas, por el aumento del consumo público, pero también por el del privado".

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, uno de los principales bancos del país, explicó cómo perciben la coyuntura en su entidad: "La economía va mucho mejor de lo que la gente cree. La cartera vencida ha mejorado de manera sustancial. Las personas están pagando mejor, tanto las empresas como las personas. El consumo está creciendo", resumió.

¿Qué está pasando? ¿De verás las cosas van tan bien en Colombia? ¿Cuánto puede durar la bonanza?

Qué está funcionando en la economía colombiana

El rebote en el crecimiento tras el fin de la pandemia se aceleró en el último año.

"Si miramos las cifras de crecimiento todo parece ir bien, ya que Colombia está creciendo muy cerca de su potencial de un 3%", le dijo a BBC Mundo Nicolás Barone, analista de Deloitte para la Región Andina.

"El consumo privado ha registrado una reacción positiva después de un comportamiento un poco más débil en años anteriores", le explicó a BBC Mundo el exministro Ocampo.

El empleo también arroja cifras positivas.

La tasa de desempleo está en un 8,2%, mínimo histórico. "Es un número más que bueno para Colombia", cree Barone.

Ocampo destaca que "la informalidad sigue siendo muy alta, pero cuando uno ve el crecimiento del empleo este año constata que tres cuartas partes del crecimiento ha sido empleo formal".

Esteban Vanegas / Getty El consumo privado ha sido uno de los motores principales del crecimiento reciente de la economía colombiana.

A pesar de que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y sus diferencias con el presidente colombiano, Gustavo Petro, hicieron temer que Colombia fuera uno de los países más castigados por sus aranceles, al final no ha sido así.

El país ha quedado sometido al gravamen general del 10% establecido para las exportaciones hacia Estados Unidos de la mayoría de países de América Latina y se ha beneficiado del alza de los precios del café.

Getty Images Pese a sus diferencias con Petro, Colombia no ha sido finalmente de los países más golpeados por los aranceles de Trump.

"Al sector agropecuario le ha ido bien y es uno que emplea a bastantes personas", indica Barone.

Cultivos ilícitos como la coca pueden haber tenido un efecto dinamizador sobre la economía, aunque eso es más difícil de medir por la falta de cifras oficiales.

Los últimos meses han estado marcados también por la apreciación del peso frente al dólar.

La devaluación del dólar, debido entre otros factores a las dudas derivadas del incremento de la deuda pública estadounidense y la reducción de los tipos de interés de la Reserva Federal, ha elevado el valor relativo de varias monedas latinoamericanas, entre ellas el peso colombiano.

Para Colombia tiene efectos ambivalentes.

"Lo pasa mal el sector agropecuario, que recibe menos pesos por sus exportaciones, pero podríamos tener también un efecto dinamizador en sectores importadores", explica Barone.

Los problemas de la economía colombiana

Pero no todo son buenas noticias.

"Si uno desglosa un poquito lo que hay detrás de ese crecimiento de la actividad, aparecen las señales de alarma, porque uno de los factores que lo jalona es un gasto público insostenible", le dijo a BBC Mundo Marc Hoffstetter, de la Universidad de Los Andes.

"Los números de la inversión extranjera llevan varios años totalmente deprimidos, lo que plantea serias dudas de que podamos mantener este crecimiento".

Hoffstetter y otros economistas creen que el aumento del consumo privado puede deberse en gran medida al elevado volumen de empleo público y este puede verse afectado cuando se emprenda la tarea de sanear las cuentas públicas, que muchos consideran inaplazable.

Las últimas estimaciones apuntan que las cuentas públicas colombianas cerrarán 2025 con un déficit en torno al 6,2%, un nivel que preocupa a los expertos y a las autoridades.

Para corregir el déficit aumentando los ingresos, el gobierno de Petro impulsó una subida de impuestos que fue rechazada por el Congreso. Ya antes activó la cláusula constitucional que le permite suspender la regla fiscal de gasto público.

Ocampo alerta que "el déficit fiscal generado por el aumento del gasto público es el problema más grave y realmente no ha sido abordado por el gobierno".

El Banco de la República ha advertido que el elevado déficit que se acumula en los últimos dos años puede contribuir al aumento de los precios y compromete los objetivos de reducción de la deuda pública.

Otro de los puntos negros de la economía colombiana ha sido la reducción de la actividad y el descenso de la inversión en los sectores minero y petrolero, este último afectado por la caída de los precios internacionales del crudo y las subidas de los impuestos a los hidrocarburos impulsadas por Petro.

La inflación, cuya reducción da muestras de haberse detenido, es otro de los retos pendientes de la economía colombiana.

Cuál es la responsabilidad del gobierno de Petro

Carlos Parra Ríos / Getty Los pronósticos que vaticinaron un colapso de la economía de Colombia con Petro de presidente no se han cumplido.

Algunas voces alertaron de un posible efecto catastrófico sobre la economía de la llegada al poder de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas en la historia reciente de Colombia.

Pero los números no arrojan un colapso de la economía de Colombia desde que Petro accedió a la presidencia en 2022.

En los dos últimos años ha seguido una trayectoria "moderadamente positiva", según la consultora Deloitte.

Petro ha lanzado proyectos de gran calado, como la reforma del trabajo, que implica mejoras salariales para los trabajadores formales y mayores cargas para las empresas.

Aprobada finalmente en junio de 2025 después de un tortuoso periplo por el Congreso en el que se recortó sustancialmente el proyecto inicial, la nueva norma lleva en vigor poco tiempo, lo que dificulta evaluar sus efectos.

Sus detractores creen que perjudicará la actividad al elevar el coste del trabajo para los empleadores y subrayan que no beneficiará a los trabajadores informales del país, que son la mayoría.

Pero para el gobierno "es una reforma que no solo protege al trabajador, sino que también contribuye a la consolidación del aparato productivo del país", según dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Petro no ha logrado que el Congreso aprobara varias de sus reformas tributarias, propuestas con las que pretendía aumentar la recaudación y los recursos del Estado, y que podrían haber tenido un impacto significativo en la economía.

En realidad, aunque la economía no ha sufrido el derrumbe que algunos vaticinaron con Petro, los economistas no creen que el presidente pueda colgarse las medallas por el buen momento.

Barone afirmó que "las bases están sentadas desde mucho antes y ya antes de la pandemia la economía de Colombia lo venía haciendo bien. Aunque necesitara ciertos impulsos, la inversión se estaba comportando bien".

El experto cree que la llegada de Petro "generó miedo entre el empresariado y en los últimos dos años la inversión se ha contraído considerablemente".

Qué puede pasar a partir de ahora

El futuro de Colombia se decidirá en gran medida en las urnas, a las que los colombianos están convocados en mayo.

Sea quien sea el elegido para suceder a Petro, el nuevo presidente se encontrará con el reto de reducir el déficit fiscal y equilibrar las cuentas.

"El gobierno que salga electo va a tener una tarea compleja porque va a tener que hacer ajustes", indica Ocampo.

El alcance del recorte del gasto y su potencial impacto en los empleados públicos será una de las primeras cuestiones incomodas esperando en el escritorio del próximo mandatario colombiano.

Barone cree que los ajustes pueden ser "escalonados" y aún no se requieren "medidas drásticas".

"Estamos en un momento de alerta temprana", resume el experto.

Si corrige el déficit fiscal y no pierde la confianza de los mercados, entonces Colombia podría mantenerse en la senda de crecimiento que ha seguido en los últimos años y que le ha permitido reducir la informalidad y la desigualdad, dos de sus principales problemas estructurales.

Ocampo cree que el país se ha beneficiado del hecho de que en los últimos años ha quedado claro que "en Colombia las instituciones funcionan. Hay separación de poderes y en ese sentido nos estamos pareciendo a Perú".

"La perspectiva para Colombia en 2026 es de cauto optimismo", concluye Barone.

*Gráficos por Laís Alegretti, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más