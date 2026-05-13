Getty Images La llamada "flota fantasma" rusa sigue operando alrededor de Reino Unido, pese a las amenazas lanzadas desde Londres.

Casi 200 buques de la llamada "flota fantasma" rusa han entrado en aguas británicas desde que el primer ministro del país amenazara con interceptarlos hace casi siete semanas, reveló una investigación de BBC Verify.

En marzo, Keir Starmer anunció que las fuerzas armadas británicas "ya pueden abordar los buques sancionados que transiten por nuestras aguas".

Sin embargo, BBC Verify ha identificado que 184 embarcaciones sancionadas por Reino Unido han realizado 238 travesías por aguas británicas desde entonces, y el gobierno no ha declarado públicamente ni presentado pruebas de que sus militares hayan abordado alguna.

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El Ministerio de Defensa afirma que está "perturbando y disuadiendo" a los buques de la "flota fantasma", sin proporcionar detalles específicos.

No obstante, un excomandante de la Marina Real ha calificado la inacción de "patética".

Cada buque entró en la Zona Económica Exclusiva de Reino Unido, un área que se extiende hasta 200 millas náuticas (alrededor de 370 kilómetros) desde la costa. La mayoría de las travesías se realizaron a través del Canal de la Mancha.

En al menos 94 ocasiones, el buque cruzó brevemente a aguas territoriales de Reino Unido, una zona más reducida que se extiende hasta 12 millas náuticas (cerca de 23 kilómetros) desde la costa.

BBC Verify entiende que la política de intercepción de Reino Unido se aplica tanto a sus aguas territoriales como a la Zona Económica Exclusiva.

Rusia ha estado operando una "flota paralela" de petroleros con estructuras de propiedad poco claras para eludir las sanciones internacionales impuestas a sus exportaciones de petróleo.

BBC Verify rastreó los 184 buques sancionados por Reino Unido utilizando datos de MarineTraffic, una plataforma de seguimiento marítimo en tiempo real, correspondientes al 25 de marzo y el 11 de mayo.

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¿Miedo o incapacidad?

Todas las embarcaciones identificadas figuran en la lista de sanciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se destacan sus vínculos con Rusia.

Las sanciones prohíben a estos buques entrar en puertos de Reino Unido y también prohíben a empresas y particulares británicos prestar servicios financieros, de seguros o de intermediación a barcos que transporten petróleo ruso.

El gobierno ha declarado que su objetivo son los ingresos petroleros de Rusia para "cortar la financiación de su maquinaria bélica" en Ucrania.

Según MarineTraffic, la gran mayoría de los buques rastreados eran petroleros (173), 10 cargaban gas natural licuado, mientras que uno figuraba como "buque multipropósito de alta mar".

Los datos de MarineTraffic se basan en los sistemas de seguimiento a bordo de los buques, conocidos como AIS (Sistema de Identificación Automática, en español).

Sin embargo, estos sistemas pueden desactivarse para ocultar la verdadera identidad y ubicación de la embarcación. Los datos de MarineTraffic muestran que muchos buques presentan lagunas de información al oeste de Escocia e Irlanda.

El excomandante de la Marina Real, Tom Sharpe, declaró a BBC Verify que era "totalmente desconcertante" y "patético" que no se hubieran realizado abordajes.

"Contamos con la capacidad militar necesaria, ya sean buques de guerra, equipos de abordaje o el servicio de Aduanas e Impuestos Especiales", afirmó.

"Nos falta firmeza en el ámbito marítimo. Lo veo una y otra vez en la forma en que manejamos nuestros buques de guerra. Somos reacios al riesgo y nuestra coordinación es deficiente", agregó.

Según las imágenes de satélite obtenidas por BBC Verify, un petrolero sancionado —el Universal— parece haber sido escoltado por un buque de guerra ruso.

Tras comparar las dimensiones de la nave con otros informes, incluido uno del diario londinense The Telegraph, expertos de la empresa de inteligencia MAIAR concluyeron que la embarcación probablemente era la fragata rusa Almirante Grigorovich.

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Los datos de seguimiento de los buques muestran que el petrolero entró en aguas británicas en la madrugada del 8 de abril antes de transitar por el Canal de la Mancha.

Alessio Patalano, profesor de guerra y estrategia en el King’s College de Londres, afirmó que el hecho de que el petrolero hubiera sido escoltado por un buque de guerra sugiere que Reino Unido está "manteniendo a los rusos bajo presión".

El Kremlin ha criticado la amenaza de Reino Unido de detener sus barcos, calificándola de "otro paso profundamente hostil dirigido contra Rusia" y advirtiendo que tales acciones "tienen consecuencias".

Otra explicación

Es posible que las restricciones legales impidan a Reino Unido abordar y confiscar petroleros, declaró James M. Turner KC, abogado especializado en derecho marítimo de la firma jurídica Quadrant Chambers.

"La norma, salvo contadas excepciones, es que no se pueden confiscar buques que enarbolen la bandera de otro país", declaró a BBC Verify.

Turner explicó que, si un barco navega por aguas británicas enarbolando una bandera de otro país hay "muy poco" que las autoridades británicas puedan hacer, independientemente de si la nave ha sido sancionada o transporta mercancías sujetas a sanciones.

"Me pregunto cómo se formuló esta política. Habrán sido objeto de un minucioso examen y revisión jurídica, pero es imposible aplicarla a menos que un petrolero navegue bajo bandera falsa o no enarbole pabellón alguno", agregó.

"En este caso, la retórica y la realidad no coinciden", zanjó.

Un buque con "falsa bandera" es aquel que declara erróneamente estar registrado en un Estado, pero sin autorización válida de dicho Estado. Esto se utiliza a menudo para ocultar la verdadera identidad de la embarcación.

Cortesía Marina Real El gobierno británico ha ordenado a la Marina Real que incremente su patrullaje para alejar a la "flota fantasma" rusa.

Los datos de seguimiento también revelan que varios buques, incluido un petrolero llamado Yi Tong, han modificado su ruta habitual.

El Yi Tong está registrado a nombre de una empresa china llamada Pacific Shipmanagement, con sede en la provincia oriental de Shandong.

En 2025, el buque realizó un viaje desde y hacia el puerto de Ust-Luga, en el noroeste de Rusia, hasta China, a través del Canal de la Mancha.

El mes pasado, sin embargo, el Yi Tong optó por una ruta más larga bordeando Irlanda y el norte de Escocia, evitando el Canal de la Mancha y las aguas territoriales de Reino Unido.

El cambio de ruta sugiere que la política británica está teniendo cierto impacto, añadió el profesor Patalano.

"Es probable que los rusos ya estén pensando en cómo poner a prueba a Reino Unido, y cabe esperar que los buques que toman rutas más largas supongan un desafío para las defensas e infraestructuras británicas", explicó.

Los viajes más largos consumen más combustible, lo que encarece y prolonga el proceso para quienes participan en la venta de la carga de los barcos sancionados.

BBC Verify preguntó al Ministerio de Defensa si las fuerzas armadas británicas habían interceptado algún buque sancionado desde el 25 de marzo.

El Ministerio de Defensa no respondió directamente a nuestra pregunta, pero afirmó que estaba "desarticulando y disuadiendo" a la "flota fantasma" y que más de 700 buques sospechosos habían sido "desafiados o interceptados" desde octubre de 2024.

Añadió que no haría comentarios sobre operaciones específicas "ya que esto podría comprometer nuestra capacidad para actuar con éxito contra estos buques".

Volvimos al Ministerio de Defensa para preguntar qué significaba "interceptar" o "desafiar" a los buques, pero no nos proporcionó más detalles.

Gráficos de Sally Nicholls.

Con información adicional de Nicholas Barrett y Yi Ma.

BBC

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