- Este lunes, Delcy Rodríguez juramentará como presidenta de Venezuela, luego de que Nicolás Maduro fue capturado por las autoridades de EE.UU. para enfrentar la justicia en ese país.
- Donald Trump advirtió a la nueva líder venezolana que podría "pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro" si "no hace lo correcto".
- Mientras tanto, se espera que Maduro comparezca ante un tribunal de Nueva York tras ser detenido durante los ataques aéreos estadounidenses contra Venezuela el sábado.
- EE.UU. realizó "ataques a gran escala contra Venezuela" y "capturó a su líder, el presidente Nicolás Maduro", y a su esposa, Cilia Flores, el sábado de madrugada.
- Las reacciones a todo lo ocurrido continúan. Líderes mundiales se han pronunciado a favor y en contra de la intervención de EE.UU., mientras analistas aseguran que estas acciones pueden cambiar el orden mundial.
Comienza la sesión para juramentar a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela; Maduro y su esposa ya están en la corte en Nueva York
