  • México se enfrenta a Sudáfrica en el primer partido celebrado en el tres veces mundialista Estadio Azteca.
  • En una ceremonia que fue una explosión de ritmo y color, Shakira, Maná, Los Ángeles Azules y otros artistas dieron inicio a la Copa del Mundo 2026.
  • Es el Mundial más grande jamás realizado: 48 selecciones y 104 partidos. Mira todo el calendario.
  • Hay 16 sedes mundialistas en México, Estados Unidos y Canadá. Conócelas aquí.
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¡Comenzó el Mundial 2026! Sigue el partido inaugural de México versus Sudáfrica en la Copa del Mundo

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