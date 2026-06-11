- México se enfrenta a Sudáfrica en el primer partido celebrado en el tres veces mundialista Estadio Azteca.
- En una ceremonia que fue una explosión de ritmo y color, Shakira, Maná, Los Ángeles Azules y otros artistas dieron inicio a la Copa del Mundo 2026.
- Es el Mundial más grande jamás realizado: 48 selecciones y 104 partidos. Mira todo el calendario.
- Hay 16 sedes mundialistas en México, Estados Unidos y Canadá. Conócelas aquí.
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¡Comenzó el Mundial 2026! Sigue el partido inaugural de México versus Sudáfrica en la Copa del Mundo
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