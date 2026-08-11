- Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes a las 7:34 am (hora local).
- Hay al menos 132 muertos y más de 700 heridos, además de graves daños materiales.
- Abelardo de la Espriella, el recién inaugurado presidente de Colombia, decretó desastre nacional para actuar ante el sismo catalogado como el más fuerte de la última década en el país.
- El epicentro fue en la zona de San José del Palmar, en la región del Chocó, y hubo varias réplicas menores. También se sintió en Ecuador, Venezuela y Panamá.
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Colombia intensifica las tareas de rescate tras el potente terremoto que deja al menos 132 muertos y más de 700 heridos
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