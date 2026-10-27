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El candidato del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flávio Bolsonaro, ya no solicitará la anulación de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo en las que fue derrotado por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, pero anunció una demanda contra su rival por "abuso de poder".

"Para resistir al caos, voy a organizar la oposición. Tenemos mayoría en el Senado y en la Cámara", dijo el senador derechista en un video este lunes, en el que evitó admitir la victoria de Lula da Silva.

Por su parte, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, señaló en un comunicado: "Reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero entendemos que las dudas y cuestionamientos planteados deben ser debidamente aclarados en el marco de un debate político equilibrado y democrático".

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En el texto se destaca que Bolsonaro ganó la primera vuelta de las presidenciales por 2,2 millones de votos, pero se señala que "en la segunda vuelta el resultado fue diferente, en un escenario marcado por medidas fuertemente electoralistas, con impacto económico y social".

Concretamente, se menciona la "ampliación significativa del gasto público en beneficios sociales en vísperas de la votación" y se señala que estas medidas plantean interrogantes sobre los efectos que pudieron tener en un proceso electoral justo.

Con el 100% de los votos del balotaje escrutados por el TSE, Lula obtuvo el 51,7% de los votos, mientras que Bolsonaro recibió el 48,2%.

La diferencia entre ambos candidatos supera los 4 millones de votos.

La noche del domingo, Bolsonaro -hijo del expresidente derechista Jair Bolsonaro- se negó a reconocer los resultados y anunció que solicitaría la anulación de las votaciones.

Entonces, alegó que había ocurrido un cambio de las "reglas del juego" debido a que Cristiano Zanin, magistrado del Tribunal Supremo nombrado por Lula, había autorizado una extensión del horario de votaciones tras una jornada marcada por denuncias de que los autobuses en las redes de transporte público de grandes ciudades como Salvador y São Paulo eran insuficientes para transportar a los votantes.

"Abuso de poder"

En un aparente cambio de estrategia, este lunes el partido de Bolsonaro anunció que ya no cuestionarían los resultados, pero que en cambio acusaría a Lula de abusar de su posición de poder para influir en la votación.

Según el diario The Washington Post, esta nueva estrategia es una maniobra frecuente entre los candidatos que resultan derrotados que rara vez logra prosperar en los tribunales.

Previamente, analistas consultados por BBC Brasil sobre las objeciones iniciales de Bolsonaro habían señalado que la diferencia de más de 4 millones de votos entre ambos candidatos hacía improbable que la solicitud de Bolsonaro de anular los comicios tuviera éxito.

Los expertos también destacaron que la petición de Bolsonaro se veía debilitada por el hecho de que su propio equipo de campaña solicitó una prórroga de la votación debido a las fuertes lluvias que azotaban el sur del país, una región de tendencia conservadora.

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