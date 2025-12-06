FIFA via Getty Images La FIFA presentó el calendario de juegos para la primera ronda del Mundial 2026.

Los bombos del Mundial 2026 ya repartieron suerte entre las 48 selecciones participantes: 42 ya están clasificadas y los otros seis cupos aún deberán definirse en el repechaje.

El sorteo, que se celebró en Washington D.C. el viernes, definió la composición de los 12 grupos en lo que será el Mundial con más equipos de la historia.

Por su parte, este sábado la FIFA presentó el calendario del torneo con las fechas, horarios y sedes de los partidos de la primera ronda, así como de las semifinales y de la final, que se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York.

Así queda el cuadro del Mundial.

Ha sido una ceremonia de sorteo larga, pero finalmente ya conocemos los 12 grupos.

El primer Mundial con 48 selecciones tendrá en su fase de grupos algunos duelos imperdibles, como el España vs. Uruguay, el Colombia vs. Portugal, o el Inglaterra vs. Croacia.

México vs. Sudáfrica será el partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Aún falta por conocer cuatro rivales europeos que saldrán del repechaje de la UEFA, entre los que está Italia, Dinamarca, Polonia y Suecia. Y también Bolivia tiene la esperanza de clasificarse en el repechaje FIFA.

A falta de los partidos de repesca, no hay un claro "grupo de la muerte" en el Mundial 2026.

Las ocho selecciones de América Latina tendrán rivales fuertes, pero no invencibles. Lee los análisis de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Así te contamos la ceremonia del sorteo en vivo

Sin "grupo de la muerte"

El sorteo del Mundial dejó un cuadro relativamente equilibrado, sin el clásico "grupo de la muerte".

Para América Latina y España, los cruces ofrecen algunos duelos del más alto nivel, así como enfrentamientos inéditos, que marcarán el rumbo del campeonato.

México, uno de los anfitriones, encabezará el Grupo A con la presión de disputar el partido inaugural (contra a Sudáfrica) aunque con la ventaja de jugar en el Estadio Azteca, frente a su afición.

El resto del grupo lo completarán Corea del Sur y el ganador de una repesca europea que disputarán Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

El también anfitrión Estados Unidos se medirá en el Grupo D con Paraguay, Australia y el misterio de otra repesca de UEFA, mientras Canadá vive un escenario similar en el Grupo B junto a Qatar, Suiza y otra selección de repesca que podría ser Italia.

Entre las selecciones latinoamericanas, el sorteo perfiló un camino relativamente fácil para Brasil en el Grupo C, cuyo único rival aparentemente fuerte es Marruecos. Completan el grupo Haití y Escocia.

El vigente campeón, Argentina, quedó en un Grupo J en el que a priori no debería tener muchas complicaciones: Argelia, Austria y Jordania.

Colombia vivirá un estreno más complejo en el Grupo K contra Portugal. Cierran el grupo Uzbekistán y una selección que clasifique por la repesca de la FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Ecuador, por su parte, tendrá que lidiar con la siempre temible Alemania, por lo que deberá esforzarse al máximo para vencer a Costa de Marfil y Curazao, la cenicienta del grupo.

Uruguay quedó emparejada con España en el Grupo H, en el que en principio será el duelo más potente de la fase de grupos.

La selección española llega con la etiqueta de favorita, mientras Uruguay aspira a todo como en cada Mundial. La pequeña Cabo Verde y Arabia Saudita completan el grupo.

Los primeros juegos

La FIFA anunció este sábado el calendario de los 72 partidos de la primera ronda, que comenzará el 11 de junio con el juego inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Ese día, el recinto mexicano se convertirá en el que más ceremonias inaugurales de este torneo ha albergado en la historia de la competición.

Según el cronograma anunciado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, Paraguay será el segundo combinado latinoamericano en pisar el césped. Lo hará el 12 de junio en Los Ángeles, donde se enfrentará a la selección de EE.UU., una de las tres anfitrionas.

Brasil disputará su primer encuentro el 13 de junio en Nueva Jersey frente a Marruecos. Ese mismo día Haití se enfrentará a Escocia en Boston (EE.UU.).

Al día siguiente será el turno de Ecuador, que se medirá con Costa de Marfil en Filadelfia (EE.UU.).

Uruguay y España jugarán sus primeros duelos contra Arabia Saudita y Cabo Verde, respectivamente, el 15 de junio. "Los Charrúas" lo harán en Miami (EE.UU.), mientras que la selección ibérica debutará en Atlanta.

Por su parte, el primer partido de Argentina, la actual campeona del mundo, será el 16 de junio frente a Argelia en la ciudad de Kansas (EE.UU.).

Colombia y Panamá serán los últimos combinados latinoamericanos en pisar el césped el 17 de junio. Los colombianos se enfrentarán a Uzbekistán en Ciudad de México y los centroamericanos a la selección de Ghana en Toronto (Canadá).

El resto de los juegos de la primera ronda, la cual culminará el 27 de junio, están disponibles en el sitio oficial de la FIFA.

El 18 de julio, un día antes de la final, en la ciudad de Miami se disputará el partido por el tercer lugar del torneo, se anunció en el evento en el que participaron glorias del balompié como el brasileño Ronaldo Luís Nazário de Lima, mejor conocido como Ronaldo; el búlgaro Hristo Stoichkov y el italiano Francesco Totti.

