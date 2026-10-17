EPA La estratega política era una presencia habitual en los medios conservadores Newsmax y Fox News antes de su nombramiento.

El puesto en la secretaría de prensa de la Casa Blanca es un trabajo exigente, incluso en las mejores circunstancias.

Y estas, de hecho, no han sido las mejores circunstancias.

Katie Zacharia se vio inmersa en un torbellino al unirse al equipo de la Casa Blanca como secretaria de prensa a pocas semanas de lo que las encuestas sugieren que podrían ser unas difíciles elecciones legislativas de mitad de mandato para el presidente Donald Trump y su Partido Republicano.

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En tan solo cinco días, salió del cargo como resultado de una desastrosa rueda de prensa que duró apenas 14 minutos, seguida de una serie de apariciones titubeantes en medios de comunicación y cuestionamientos sobre si había mal interpretado sus credenciales en el ámbito jurídico a lo largo de su carrera.

Su salida del cargo se produjo el viernes, y la noticia fue comunicada, de forma indirecta, por el propio Trump ante los medios de comunicación reunidos en la Casa Blanca, al relatar una conversación que había mantenido con Zacharia ese mismo día.

"Honestamente, si yo fuera tú, lo reconsideraría", aseguró Trump que le dijo a Zacharia. "Katie, ¿necesitas esto? No creo que lo necesites".

Posteriormente añadió que quizás el puesto de secretaria de prensa "no es para ella".

Por si quedaba alguna duda, la Casa Blanca le confirmó rápidamente a la BBC que Zacharia haría una "transición" para dejar su puesto actual.

Puede que Trump se pregunte si Zacharia "necesita" el puesto de secretaria de prensa, pero los presidentes, incluido el actual, se benefician enormemente de un portavoz competente en tiempos de crisis.

Y si bien puede que no haya una crisis inmediata, esta Casa Blanca sin duda se enfrenta a una adversidad creciente.

En todo Estados Unidos, los candidatos republicanos se esfuerzan por conservar sus escaños en las próximas elecciones. Algunos lo hacen distanciándose del presidente y sus políticas, lo que genera nuevas tensiones y fisuras dentro de un partido que durante tanto tiempo ha estado ampliamente unido en torno a Trump.

Mientras tanto, la Casa Blanca se ha visto aquejada por una serie de controversias, incluidas acusaciones de corrupción que forzaron la dimisión de la embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle, y una abrupta revocación de los planes para transmitir públicamente una ejecución militar en diciembre tras una fuerte reacción bipartidista.

Un secretario de prensa hábil podría haber sorteado estos problemas políticos sin dejar de difundir el mensaje preferido de la Casa Blanca frente al creciente frenesí mediático.

Karoline Leavitt, quien trabajó como secretaria de prensa de Trump desde el comienzo de su segundo mandato hasta que renunció en agosto, pocos meses después de tener a su segundo hijo, demostró ser muy hábil para defender al gobierno desde el atril de la sala de prensa, evitando tropiezos y manteniendo una relación cordial con los periodistas.

Su actuación puso el listón muy alto para Zacharia, que era prácticamente una novata en ese rol. Era una marca que no logró alcanzar, ni siquiera se pudo acercar, aunque en realidad nunca tuvo muchas posibilidades.

La rapidez con la que fracasó asombró. Y es que estableció un récord moderno como la secretaria de prensa de la Casa Blanca que menos tiempo estuvo en el cargo.

Aaron Schwartz/Bloomberg via Getty Images Zacharia al final de su rueda de prensa en la Casa Blanca el 13 de octubre.

La actuación vacilante de Zacharia en la rueda de prensa del martes, sumada a las dudas sobre su trayectoria en el ámbito jurídico, prácticamente sellaron su destino.

Y sus posteriores apariciones en la prensa, incluida una entrevista poco cordial con el comentarista conservador Sean Hannity el jueves —que Trump dijo haber visto— no ayudaron a cambiar la situación.

Como presidente, Trump ha actuado esencialmente como su propio secretario de prensa, haciendo anuncios importantes y cambiando políticas desde el Despacho Oval, los jardines de la Casa Blanca, las pistas de aterrizaje de los aeropuertos, o dondequiera que se encontrara.

La propia Zacharia ya había señalado este fenómeno antes de ser designada para el puesto en la Casa Blanca. "El presidente Trump no necesita un portavoz", publicó en X. "Él mismo es su mejor secretario de prensa".

Ahora tendrá que serlo.

Sin embargo, la tendencia de Trump a hacer pronunciamientos espontáneamente ha hecho que ese trabajo se haya vuelto muy difícil a lo largo de sus dos mandatos.

En ocasiones, las declaraciones públicas de sus secretarios de prensa se han visto socavadas por las declaraciones presidenciales. En otras ocasiones, han quedado al margen de decisiones clave.

Cuando han sido eficaces, han logrado sortear las olas más turbulentas al tiempo que suavizaban las relaciones con los medios de comunicación, proporcionando contexto a los periodistas curiosos y ayudando a apaciguar cualquier problema latente.

En declaraciones a Fox News el viernes, Trump dijo no tener prisa por encontrar un nuevo secretario de prensa.

Sin embargo, en un momento tan crucial de su segundo mandato, Trump no contará con la ayuda que alguien como Leavitt le brindó de manera tan consistente.

Puede que llegue a lamentar no haberla tenido.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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