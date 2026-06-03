Al menos una persona murió y más de 60 resultaron heridas en ataques de drones iraníes contra el aeropuerto internacional de Kuwait, según informaron funcionarios locales.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait calificó el ataque del miércoles como una "agresión criminal iraní", mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó de daños a misiones diplomáticas.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) reivindicó el ataque, afirmando que fue en represalia por los ataques estadounidenses contra un petrolero iraní y la isla de Qeshm. Irán también afirmó haber atacado bases estadounidenses en el Golfo.

EE.UU. declaró previamente que lanzó ataques en "legítima defensa" contra Irán y que derribó o interceptó misiles iraníes disparados contra Kuwait y Baréin.

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Esta última escalada amenaza el frágil alto el fuego entre EE.UU. e Irán.

Reuters El ministro de Defensa kuwaití, el jeque Abdullah Ali Abdullah al Salem al Sabah, visita a una persona herida durante los ataques iraníes en un hospital en Kuwait, el 3 de junio de 2026.

La persona fallecida en el ataque iraní contra el aeropuerto de Kuwait fue identificada posteriormente como un ciudadano indio.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de India condenó el ataque, afirmando que varios ciudadanos indios resultaron heridos.

"Instamos nuevamente a las partes a que cesen tales ataques", añadió el comunicado.

Ataques y contraataques

Tras los ataques, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait ordenó la expulsión de dos diplomáticos iraníes del país en un plazo de 24 horas y convocó al encargado de negocios de Irán.

Poco antes, el Mando Central de EE.UU. (Centcom) declaró que sus ataques nocturnos contra la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, fueron "en respuesta a los intentos de ataque de Irán en todo Medio Oriente" y tuvieron como objetivo una estación de control terrestre militar iraní.

También afirmó que EE.UU. derribó tres drones de ataque lanzados por Irán contra "marineros civiles que transitaban legítimamente por aguas regionales".

El Centcom agregó que Irán disparó dos misiles contra Kuwait y tres contra Baréin, todos los cuales se desintegraron o fueron interceptados.

Irán afirmó haber atacado bases y helicópteros estadounidenses en un "país de la región" utilizando misiles y drones en represalia.

Reuters El aeropuerto internacional de Kuwait fue atacado por drones iraníes, según informó el ejército kuwaití.

El Centcom informó que atacó e inutilizó un petrolero vacío que navegaba hacia Irán, en el marco del bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz, iniciado el 13 de abril.

Un avión estadounidense disparó un misil Hellfire contra la sala de máquinas del buque M/T, con bandera de Botsuana, después de que su tripulación ignorara repetidas advertencias.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán prometió represalias de inmediato y advirtió que "perturbar la seguridad del estrecho de Ormuz tendrá graves consecuencias para el agresivo ejército estadounidense".

En Teherán, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que los líderes de Kuwait y Baréin tienen una "responsabilidad directa e inequívoca" por los "actos de agresión del martes por la noche", según la agencia de noticias AFP.

Irán ha atacado repetidamente objetivos en Baréin y Kuwait, donde se ubican bases militares de EE.UU.

Los ataques se produjeron mientras las negociaciones de alto el fuego entre EE.UU. e Irán se estancaban, y el acuerdo para poner fin a la guerra no avanzó durante el fin de semana.

Pendientes de un acuerdo

Esta semana, el presidente deEstados Unidos, Donald Trump, les dijo a sus críticos que "se relajen" e insistió en que Irán "realmente quiere llegar a un acuerdo y será beneficioso para EE.UU.".

Medios estadounidenses informaron previamente que Trump solicitó modificaciones a los términos de un posible acuerdo de paz, después de reunirse con sus principales asesores para discutir la extensión del marco de un alto el fuego.

Los cambios se refieren al estrecho de Ormuz y a la retirada del uranio altamente enriquecido de Irán, según informó CBS News, socio informativo de la BBC en EE.UU., así como a un marco para reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, negó que esto hubiera estado sobre la mesa, añadiendo que Washington "cambia constantemente de opinión y presenta exigencias nuevas o contradictorias".

En una entrevista emitida este miércoles, Trump afirmó que Irán "ya había accedido a no tener armas nucleares".

Trump dijo que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está "involucrado" en las conversaciones.

"Parece que nos llevamos bastante bien", dijo Trump en el pódcast Pod Force One.

A la pregunta de si le gustaría reunirse con él, respondió: "Me gustaría reunirme con él. Probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró ante el Congreso el martes que los negociadores no le ofrecieron a Irán el levantamiento de las sanciones a cambio de la reapertura del estrecho.

"En este momento, todo lo que se ha discutido con ellos es que… cualquier levantamiento de sanciones está condicionado, lo que significa que debe ser a cambio de la razón por la que se impusieron esas sanciones en primer lugar, que es su programa nuclear", afirmó.

"La guerra ha terminado", dijo en otro tenso intercambio con un senador, mientras los legisladores del comité cuestionaban la estrategia estadounidense para poner fin al conflicto.

BBC

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