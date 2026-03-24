AFP via Getty Images La aeronave siniestrada es un Hércules C-130.

Al menos 66 personas murieron tras estrellarse un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con 128 individuos a bordo este lunes en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, en el sur de Colombia y cerca de la frontera con Perú.

Las Fuerzas Militares de Colombia elevaron la cifra de muertos a 66 la noche del viernes, después de que reportes anteriores la situaran entre 34 y 44.

58 de los fallecidos eran miembros del Ejército Nacional, seis de la tripulación de la FAC, y dos eran policías, mientras cuatro cuerpos aún no han sido localizados, según indicaron a EFE las Fuerzas Militares.

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El avión, un C-130 Hércules de fabricación estadounidense utilizado para el transporte de tropas, se estrelló cerca del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, con 128 personas a bordo -114 miembros de las fuerzas armadas y 11 tripulantes-, según las autoridades.

Antes de que se conocieran los más recientes datos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en X que hasta el momento había "83 militares jóvenes vivos".

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, contó que la aeronave se accidentó poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente 1,5 km del aeródromo desde donde partió.

"Se han evacuado varios heridos. Una vez se confirme el listado completo de lesionados y de víctimas fatales, se informará oportunamente", añadió Sánchez en X.

Antes, el ministro confirmó que "se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente", e hizo un llamado a evitar especulaciones hasta contar con "información oficial".

Accidente en zona de conflicto

Equipo de Periodismo Visual de BBC Americas

De acuerdo al comandante Silva Rueda, la aeronave cubría el trayecto entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, en Putumayo.

Este departamento, fronterizo con Ecuador y Perú en la Amazonía, es una zona clave en la producción de cocaína y de disputas territoriales de distintos grupos armados.

Hasta el momento no hay información que vincule al accidente aéreo con la situación de seguridad de la zona, aunque las investigaciones están en marcha.

Sánchez, el ministro de Defensa, aclaró que "la aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada".

"Aún no se conocen las causas del accidente del avión Hércules", dijo Petro en otra publicación.

Los Hércules C-130 son fabricados por la multinacional estadounidense Lockheed Martin.

Petro criticó "dificultades burocráticas en la administración militar" que supuestamente han demorado su decisión de renovar "el armamento de las fuerzas militares colombianas".

"Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados (…) Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido", añadió el mandatario.

Según Reuters, los Hércules C-130 fueron lanzados en los años 50 y Colombia adquirió los primeros modelos a finales de los 60.

Desde entonces, el país ha modernizado algunas de estas aeronaves.

A fines de febrero, otro Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló en la ciudad de El Alto. Más de 20 personas murieron y otras 30 resultaron heridas.

Daniel ortiz / AFP via Getty Images Miembros de la fuerza pública y civiles participaron conjuntamente en las labores de rescate.

Condolencias

Varios gobiernos de la región transmitieron sus condolencias a Colombia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió "un abrazo fraterno" a los familiares de las víctimas y deseó "la pronta recuperación de los heridos".

Por su parte, el gobierno de Ecuador manifestó su "profundo pesar y solidaridad con el hermano pueblo y gobierno de Colombia".

La frontera donde se produjo el accidente ha sido escenario de actividades militares recientes por parte de las fuerzas armadas colombianas y ecuatorianas que intentan frenar el negocio de la droga de los carteles y las actividades de las guerrillas.

"El Perú transmite al pueblo colombiano y a sus Fuerzas Armadas los sentimientos de más hondo pesar ante este lamentable suceso que enluta a las familias de las víctimas, y hace llegar sus deseos de pronta recuperación a los heridos", expresó también el gobierno peruano.

BBC

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