Getty Images Las autoridades estaban inspeccionando los restos del avión.

Al menos 241 personas murieron cuando un avión de pasajeros con destino a Londres se estrelló este jueves poco después del despegue en India.

El Boeing 787-8 Dreamliner despegó de la ciudad de Ahmedabad a las 13:38 hora local con destino al aeropuerto de Gatwick.

A bordo viajaban 242 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación.

Entre los pasajeros había 169 ciudadanos indios, 53 ciudadanos británicos, un ciudadano canadiense y siete ciudadanos portugueses. En total iban 11 niños a bordo.

Se cree que entre las víctimas del accidente también hay residentes de una residencia para estudiantes de medicina contra la que se estrelló la aeronave.

Air India confirmó en la madrugada del viernes, hora local, la muerte de 241 personas de las 242 que iban a bordo del avión accidentado.

Mientras, el gobierno indio dijo que no darán una cifra oficial de fallecidos hasta que se realicen todas las pruebas de ADN necesarias para identificar a las víctimas.

Un sobreviviente

Reuters Vishwash Kumar Ramesh parece ser el único sobreviviente del accidente.

El comisionado de policía de Ahmedabad dijo que al menos uno de los pasajeros del avión, de nacionalidad británica, sobrevivió: se trata de Vishwash Kumar Ramesh, quien viajaba en el asiento 11A.

Los medios indios afirman haber hablado con Vishwash en el hospital y haber visto su tarjeta de embarque, que incluye su nombre y número de asiento.

"Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió muy rápido", dijo en declaraciones que citan los medios locales.

"Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Estaba asustado. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor. Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", dijo Ramesh al diario Hindustan Times.

El hombre está hospitalizado y está recibiendo tratamiento, según la policía.

La BBC pudo hablar con uno de sus parientes, Ajay Valgi, en Leicester, Reino Unido, quien señaló que Ramesh pudo llamar para decir que se encontraba "bien", pero que no sabía el paradero de su hermano Ajay, quien viajaba con él.

BBC

Una gran explosión

Un video del accidente, obtenido por medios locales, muestra la aeronave sobrevolando una zona residencial antes de estrellarse, causando una gran explosión.

Las imágenes de la zona muestran grandes multitudes alrededor de los restos del avión y a los bomberos apagando las llamas.

Se ven partes del avión accidentado sobresaliendo de un edificio.

Las autoridades desplegaron maquinaria pesada con la esperanza de encontrar sobrevivientes, contó desde el terreno el corresponsal de la BBC Roxy Gagdekar.

Getty Images Las autoridades están inspeccionando los restos del accidente.

El avión dio una llamada de socorro al control de tráfico aéreo después de despegar, pero luego no respondió.

El sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 dice que recibió la última señal de la aeronave a 190 metros del suelo "apenas segundos después del despegue".

El accidente se produjo fuera del perímetro del aeropuerto en una zona residencial llamada Meghani Nagar, informa nuestro corresponsal en el sur de Asia.

Reuters

Daños en los alrededores del aeropuerto

"Nuestros pensamientos y nuestras más sinceras condolencias están con las familias y seres queridos de todos los afectados por este devastador suceso. En este momento, nuestro principal objetivo es apoyar a todas las personas afectadas y a sus familias", declaró el presidente de Air India, Natarajan Chandrasekaran.

La aerolínea dijo que los heridos fueron trasladados a los hospitales más cercanos.

BBC

"La escena es impactante. Todos corren ahora mismo intentando salvar tantas vidas como sea posible. En el lugar, muy cerca del aeropuerto, se está llevando a cabo una operación de rescate", indicó por su parte el corresponsal Gagdekar.

También informó que había ambulancias por toda la zona y las carreteras estaban bloqueadas.

Los equipos de emergencias trataban de extinguir un incendio y los bomberos trabajan entre el humo en calles carbonizadas.

"La gente dice haber oído un ruido fuerte y haber visto salir humo negro. Mucha gente empezó a congregarse aquí. Los voluntarios de la zona están intentando ayudar en todo lo posible", añadió.

"Los bomberos iniciaron entonces el operativo de rescate. Continúan extrayendo cadáveres de la zona".

Getty Images Air India es la aerolínea de bandera de la India, con una flota de 142 aviones.

"Este accidente de Air India es la primera vez que un avión Boeing 787 cae de esta manera", afirmó Jonathan Josephs, reportero de negocios de la BBC.

El modelo, también conocido como Dreamliner, fue lanzado hace 14 años y hace apenas seis semanas el fabricante de aviones elogió que hubiera alcanzado los 1.000 millones de pasajeros transportados.

Para conmemorar esa ocasión, la compañía dijo que la flota mundial 787, compuesta por más de 1.175 aviones, ha realizado casi 5 millones de vuelos, cubriendo más de 30 millones de horas de vuelo.

Duro golpe para Boeing

"El accidente supone un duro golpe para la compañía, que ha estado luchando por superar una serie de problemas, incluidos accidentes mortales, con sus programas 737", añadió Josephs.

"Será otra prueba para el CEO Kelly Ortberg, quien está a punto de cumplir su primer aniversario en el cargo. Lo contrataron para intentar ayudar al fabricante de aviones estadounidense a resolver una serie de problemas que planteaban interrogantes sobre su futuro", explica.

"Estamos al tanto de los informes iniciales y estamos trabajando para recopilar más información", dijo Boeing en un comunicado.

Getty Images

AP/Ajit Solanki/MOHAN NAKUM Varios edificios quedaron calcinados.

Air India fue adquirida por Tata Group al gobierno indio en enero de 2022 tras acumular miles de millones dólares en pérdidas.

Las operaciones de la aerolínea en Reino Unido se realizan en la ciudad de Birmingham, y desde los aeropuertos londinenses de Gatwick y Heathrow hay rutas a varias ciudades indias como Ahmedabad, Delhi, Bombay y Bangalore.

Un análisis reciente de la agencia de noticias PA reveló que fue la aerolínea con más retrasos en vuelos desde aeropuertos de Reino Unido el año pasado, con aviones despegando con un retraso promedio de más de 45 minutos.

Según PA, la aerolínea se ha ganado una mala reputación por retrasos y cancelaciones en los últimos años, en parte debido a la falta de fondos para comprar repuestos para las aeronaves, lo que provocó que parte de su flota quedara en tierra.

REUTERS/Amit Dave El jefe de policía de Ahmedabad le dijo a la BBC que se han recuperado 204 cuerpos en el lugar del accidente.

BBC

