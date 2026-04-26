Getty Images La explosión tuvo lugar en el departamento del Cauca.

Al menos 19 personas murieron y otras 47 resultaron heridas este sábado en varios ataques con explosivos en el departamento de Cauca, en el suroccidente de Colombia, en una jornada violenta con múltiples incidentes.

El más letal ocurrió por la tarde en la Vía Panamericana, en el municipio de Cajibío, en un sector que conecta las ciudad de Cali y Popayán, capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, respectivamente.

Antes, en la mañana, se registró un ataque con un dron explosivo a un radar aéreo. Otras detonaciones hirieron luego a al menos siete indígenas de la zona.

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Las víctimas, según datos preliminares, son civiles. Hay al menos cinco menores de edad entre los heridos.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó las acciones a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por alias "Iván Mordisco".

"Son terroristas, fascistas y narcotraficantes (….) Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista", dijo Petro en X.

Una fuente policial contó a la agencia AFP este sábado que los equipos de rescate buscaban a varios individuos perdidos.

La explosión en la Vía Panamericana destrozó autobuses y furgonetas y volcó otros vehículos. Un cráter enorme se abrió en la autopista.

Varios cuerpos de víctimas permanecían sobre el suelo, cubiertos por sábanas, alrededor de la destrucción.

"Queremos presentar nuestra solidaridad con todas las víctimas y sus familias. Si bien es cierto que no hay palabras que reparen este dolor, sí hay un compromiso absoluto para que no vuelva a ocurrir", dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa.

Crisis de seguridad en la zona

El sur de Colombia y en particular los departamentos de Cauca y Valle del Cauca son de las regiones más afectadas por la violencia que azota a varias zonas del país.

Grupos armados sostienen disputas territoriales por el control de territorios y a la vez combaten a la fuerza pública colombiana.

Parte de estos grupos son disidencias de las desmovilizadas FARC que, estando en desacuerdo con la firma de paz con el gobierno en 2016, se negaron a deponer las armas y se mantienen en activo.

La población civil sufre con frecuencia las oleadas de violencia.

JOAQUIN SARMIENTO / AFP via Getty Images La fuerza de la explosión dejó un cráter enorme en la vía.

En X, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se refirió al atentado como "una tragedia que nos desgarra como departamento".

"El Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie. Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas. Exigimos al Gobierno Nacional acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público que vivimos", añadió el gobernador.

Los ataques del sábado se producen después de que un atentado con carro bomba estallara el viernes en una base militar en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia. Dos personas resultaron heridas.

En una rueda de prensa, un alto cargo militar, Hugo López, dijo que al menos 26 ataques se habían registrado en Cauca y Valle del Cauca en los últimos dos días.

A un mes de las elecciones

A poco más de un mes de elecciones presidenciales, la seguridad es uno de los principales temas en la contienda que definirá al sucesor de Petro.

El presidente colombiano, exguerrillero del M-19, impulsó una ambiciosa estrategia de "paz total" con diversas facciones armadas, la cual ha dado lugar a ceses del fuego intermitentes y períodos de relativa calma.

Su mandato finalizará en agosto de este año.

Distintas guerrillas operan en varias zonas de Colombia, muchas de ellas participando del negocio del narcotráfico y otras rentas ilegales.

Los esfuerzos del gobierno para reducir la violencia y someter a los grupos a través de las negociaciones no han arrojado los éxitos esperados.

El candidato del petrismo, Iván Cepeda, figura como favorito en las encuestas. Durante su carrera ha destacado por participar en varias mesas de negociación con grupos armados.

Los otros favoritos para la primera vuelta, los derechistas Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, abogan por una mayor mano dura contra el crimen y la inseguridad en el país sudamericano.

BBC

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