Al menos cuatro personas murieron en un tiroteo en una escuela ubicada en las afueras de Bangkok, la capital de Tailandia, según informes de medios locales que citan a la policía.
El presunto autor de los disparos, un alumno de 14 años que cursaba el noveno grado, también fue encontrado sin vida.
Un testigo relató cómo el presunto atacante recorrió varias aulas antes de disparar contra un profesor.
La cuatro personas muertas en la escuela eran docentes.
El Ministerio de Salud de Tailandia señaló que los dos abuelos del atacante también fueron hallados muertos.
El arma del agresor, una pistola 9 mm, pertenecía a su abuelo, que también era maestro.
Las autoridades pidieron a la población que se mantenga alejada de las inmediaciones de la escuela Debsirin, en Nonthaburi.
La escuela Debsirin cuenta con sedes en toda Tailandia y goza de un gran prestigio educativo en el país.
Noticia en desarrollo.
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