La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y especialista en políticas públicas, Zoraima Cuello, afirmó hoy que la República Dominicana enfrenta “la mayor brecha estadística de los últimos años” en las cifras oficiales sobre feminicidios, revelando una diferencia significativa entre los datos publicados por las autoridades y los registros verificados en los medios nacionales.

Según un análisis realizado por Cuello, el Gobierno ha informado 49 feminicidios en lo que va del año, mientras que el levantamiento sistemático de casos publicados por la prensa muestra 77 mujeres asesinadas, una diferencia de 28 casos no reflejados en las estadísticas oficiales.

“Cuando casi 4 de cada 10 feminicidios no aparecen en la cifra oficial, no estamos ante un error menor; estamos ante un problema estructural que afecta la capacidad del país de proteger vidas y diseñar políticas públicas efectivas”, afirmó la dirigente y académica. Cuello advirtió que esta inconsistencia no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que abarca otras áreas críticas para el desarrollo nacional. Su revisión identifica que el país no ofrece reportes sobre la calidad del agua desde 2023, y que los datos de seguridad ciudadana llevan también más de dos años sin actualizarse.

“Este vacío simultáneo en sectores esenciales obliga a una pregunta responsable: ¿Estamos tomando decisiones nacionales sin la información mínima necesaria?”, señala en el artículo publicado en Acento.com.do

La también doctora en educación explicó que la falta de datos confiables compromete la capacidad del Estado para prevenir riesgos, asignar recursos, medir avances y responder adecuadamente a problemáticas como la violencia de género, la criminalidad, la salud mental y la calidad del agua.

Recordó que, en países con instituciones sólidas, la transparencia estadística es un pilar del desarrollo económico, la inversión y la seguridad ciudadana.

“Una nación que no se mide con rigor se gobierna a ciegas. Y gobernar a ciegas debilita la confianza, afecta la planificación y pone en riesgo a quienes más necesitan protección”, señaló.

En tono propositivo, Cuello instó a que el país impulse un proceso de modernización y fortalecimiento de sus sistemas de información pública, asegurando que sean actualizados, verificables, accesibles y consistentes con los estándares internacionales.

“La República Dominicana merece instituciones que hablen con la verdad de los datos y que tomen decisiones basadas en evidencia. Solo así avanzaremos hacia un Estado más eficiente, humano y capaz de responder a los desafíos del presente y del futuro”.

La dirigente compartió su análisis completo en el artículo “Un país que merece ser contado con verdad”, publicado en Acento.com.do, donde detalla los hallazgos y su importancia para la vida nacional.

