En el juicio de fondo que se sigue contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó este lunes que las defensas deben concentrarse en responder a las pruebas presentadas ante el tribunal y no en cuestionar a los fiscales que representan al órgano acusador.

Camacho hizo sus consideraciones al concluir la réplica del Ministerio Público frente a los incidentes planteados por varias de las defensas de los imputados. Sostuvo que el debate judicial debe centrarse en las evidencias incorporadas al proceso y no en señalamientos dirigidos a los representantes del Ministerio Público.

Asimismo, indicó que el órgano acusador ha actuado conforme a las disposiciones legales y garantizando el debido proceso, por lo que insistió en que las defensas deben enfocar sus argumentos en refutar las pruebas presentadas durante el juicio. Agregó que será el tribunal el encargado de valorar cada uno de los elementos probatorios y determinar su alcance dentro del proceso.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una audiencia celebrada en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las magistradas Claribel Nivar, quien lo preside, junto a Clara Castillo y Yisel Soto.

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De su lado, el abogado representante del Estado dominicano solicitó al tribunal rechazar los incidentes planteados por las defensas, al considerar que resultan improcedentes dentro del proceso.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más