El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que no existe ninguna irregularidad en torno al acuerdo con Raúl Alejandro Girón Jiménez y atribuyó las críticas a una confusión.

Camacho explicó que el acuerdo está formalizado en un documento que ya fue puesto a disposición del tribunal. Sostuvo que el Ministerio Público ha cumplido íntegramente con lo pactado, por lo que —dijo— la defensa también debe respetarlo.

Indicó que el documento no se había depositado antes por escrito debido a que el proceso es esencialmente oral, pero que fue presentado para ofrecer mayor claridad al tribunal.

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Sobre los casi RD$ 8 millones reclamados, afirmó que el acuerdo contempla su decomiso y que este está debidamente justificado, por lo que esperan que el tribunal lo ordene.

Finalmente, sostuvo que el Ministerio Público aspira a que el caso concluya con sentencias firmes y no simbólicas.

En tanto, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesaron la audiencia para el próximo martes, cuando continuarán los alegatos de los intervinientes voluntarios.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más