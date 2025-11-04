El exembajador de Estados Unidos en República Dominicana, James – Wally – Brewster explicó que nunca existió intención ni esfuerzo de registrar el matrimonio igualitario por parte de la pareja de hombres ante el gobierno dominicano, y que la celebración de la boda no tuvo relación alguna con la ley dominicana ni con ningún proceso legal local.

A través de su cuenta en la red social de X, Brewster indicó que los dos hombres son ciudadanos y residentes de Estados Unidos y eligieron la provincia de Santiago como el lugar para celebrar su unión porque uno de ellos, dominico-estadounidense, nació y creció allí.

“La pareja deseaba compartir este momento tan significativo con su familia en Santiago y presentar a sus amigos de todo el mundo la belleza, la calidez y la cultura de la República Dominicana”. James Brewster, exembajador de Estados Unidos en República Dominicana.

Añadió que el matrimonio fue legalmente registrado y reconocido en Estados Unidos antes de la ceremonia y celebración en República Dominicana.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Brewster destacó que al igual que muchas parejas de otros países, sus dos queridos amigos eligieron República Dominicana únicamente como destino para la celebración simbólica de su matrimonio, al tiempo que lamentó que algunas personas hayan intentado distorsionar esta ocasión y utilizarla para promover mensajes de intolerancia, división y odio.

“Dichas acciones no reflejan el verdadero espíritu del pueblo dominicano, reconocido mundialmente por su calidez, hospitalidad y respeto hacia los demás”, enfatizó.

Finamente, el exembajador manifestó que se trató de la celebración de dos ciudadanos estadounidenses, legalmente casados y registrados en Estados Unidos antes de su llegada a República Dominicana y cualquier afirmación o insinuación en sentido contrario es falsa.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más