La Junta Central Electoral (JCE) reiteró este lunes que, conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Constitución, el único matrimonio reconocido en el país sea civil o religioso, es el celebrado entre un hombre y una mujer, luego de que el exembajador de Estados Unidos en República Dominicana, James – Wally – Brewster, publicara en su cuenta de Instagram que ofició una boda entre dos hombres el pasado domingo en la provincia de Santiago.

Mediante un comunicado, la JCE indicó que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución dominicana, así como las leyes 4-23 y 198-11, los únicos facultados para celebrar u oficiar matrimonios en el país son los oficiales del Estado Civil, las iglesias católicas y religiosas debidamente acreditadas.

Además, destacó que en la institución no ha celebrado, oficiado ni registrado ni celebrará ni registrará ningún matrimonio violatorio a la Constitución dominicana y a la ley.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La aclaración de la JCE fue suministrada por el organismo electoral, a pesar de que la ceremonia oficiada por Brewster fue de carácter simbólico, sin efectos jurídicos.

En República Dominicana el matrimonio igualitario está prohibido, pero las personas del mismo sexo pueden realizar celebraciones (no oficializada legalmente) entre familiares y con amigos, en espacios privados.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más