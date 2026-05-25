Un vuelo de la aerolínea SKYhigh Dominicana que cubría la ruta Santo Domingo-Martinica se vio obligado a regresar al AILA y realizar un aterrizaje de emergencia la tarde de este lunes, luego de presentar problemas de presurización en plena operación aérea.

Se trata del vuelo DO850/SHH850, operado por una aeronave Embraer E190, matrícula HI1074, que había despegado desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con destino al Aeropuerto Internacional Martinique Aimé Césaire.

Tras detectarse la anomalía técnica, la tripulación activó los protocolos de seguridad correspondientes y decidió retornar de inmediato a territorio dominicano para salvaguardar la integridad de los pasajeros y miembros de la tripulación.

Aerodom activó el protocolo de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, permitiendo que la aeronave aterrizara sin inconvenientes y de manera segura.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

No se reportaron personas heridas ni afectadas por el incidente.

Los datos exactos están pendientes de confirmación oficial por parte del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Aerodom y Sky High Dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más