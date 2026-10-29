El periodista y empresario de la comunicación Salvador Holguín manifestó su preocupación por la seguridad de su "hijo en la comunicación", Ramón Tolentino, y le recomendó actuar con mayor prudencia en sus denuncias y confrontaciones públicas, al considerar que la exposición directa ante personas señaladas por presuntos delitos puede poner en peligro su integridad.

El veterano periodista considera que las confrontaciones públicas del comunicador con personas señaladas por presuntas actividades delictivas pueden poner en riesgo su vida y sostiene que las denuncias deben canalizarse ante las autoridades competentes.

"Debe evitar asumir funciones que corresponden a los organismos policiales y judiciales", subrayó.

Aunque reconoció su talento y trayectoria, advirtió que la forma en que aborda determinados casos puede exponerlo a situaciones de riesgo. A su juicio, es necesario encontrar un equilibrio entre el ejercicio de la comunicación y la protección de la integridad personal.

«Es un error muy grave que le puede costar la vida. Estoy muy preocupado con esa ruta que ha cogido mi hijo, Ramón Tolentino», reiteró Holguín, director de Hilando Fino TV.

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Insistió en que Tolentino no tiene atribuciones para investigar, acusar o juzgar como lo hacen las autoridades competentes: «Él no es fiscal, no es procurador, no es jefe de la Policía ni militar, y tampoco es juez para juzgar a nadie», subrayó en una entrevista concedida al programa Casi Personal de VTV, canal 32.

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