El ingeniero agrónomo Manuel Antonio Lora Gerardo falleció la noche de ayer miércoles 21 de octubre a la edad de 79 años, dejando un legado en la planificación, la extensión y la investigación agrícola de República Dominicana.

Sus restos serán velados en la Funeraria Jerusalén, ubicada en la avenida Hermanas Mirabal, Santo Domingo Norte, a partir de las 2:00 p. m. del jueves 22 de octubre. La cristiana sepultura tendrá lugar el viernes 23 de octubre a las 10:00 a. m. en el Cementerio Jardín Memorial.

Lora Gerardo se graduó en la tercera generación de ingenieros agrónomos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, reconocida como “La gran promoción”, y sus primeras investigaciones las realizó sobre la productividad del granero del Sur, San Juan de la Maguana, constituyendo la línea basal de los proyectos que todavía impulsan la producción agrícola de esta provincia.

Tras especializarse en extensión y planificación agrícola, se desempeñó en dos ocasiones como director de Extensión del Ministerio de Agricultura.

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Además, ganó un concurso internacional que le permitió capacitar a comunidades campesinas e indígenas de Colombia, Panamá y Costa Rica en modelos de producción agrícola compatibles con el medio ambiente.

1 de 2 | Tras su retiro del servicio público, el ingeniero agrónomo Manuel Antonio Lora Gerardo también ejerció como ministro de la Iglesia católica y participó en iniciativas comunitarias de apoyo a personas con enfermedades de alto riesgo. 2 de 2 | Por los estudios sobre cultivos como el arroz, las habichuelas, el maíz, el tomate y la piña, así como su intercambio técnico con Japón, marcaron la carrera del ingeniero agrónomo Manuel Antonio Lora Gerardo, por la que recibió distinciones nacionales e internacionales.

Desarrolló investigaciones sobre el arroz dominicano y por estas recibió la distinción de la prefectura de Hiroshima, en Japón, en el año 1999. Lora Gerardo intercambió con técnicos y productores japoneses para implementar estas técnicas en el país.

Por sus aportes al servicio público e investigaciones internacionales recibió la Orden al Mérito Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero, en 2001.

Tras su retiro por pensión, el investigador ejerció como ministro de la Iglesia Católica en las parroquias Santa Cruz y Santa Lucía de Villa Mella; y tras el fallecimiento de su hija menor, la médico psiquiatra Haydee Carolina Lora Peña, conformó el equipo comunitario de ayuda a las personas que padecían enfermedades de alto riesgo.

A Lora Gerardo le sobrevive su esposa por más de medio siglo, la maestra Aidee de Jesús Peña; sus hijas, la maestra Ivelisse Peña y la periodista Elvira Margarita Lora Peña, y su hijo, técnico vial, Huáscar Manuel Lora Peña.

También, sus nietos, Alfredo Emmanuel y Amelie Estefanía Capellán Lora; Ángel y Hansel Lora Valentín; Judith Núñez Lora, y Natalí, Denia y Luis Alberto Valenzuela Peña.

También, sus nueros y nueras, Alfredo Capellán, Heather García y Carmen Valentín.

El ingeniero agrónomo Manuel Antonio Lora Gerardo nació el 8 de septiembre de 1947 en Santiago de los Caballeros, hijo del ferretero Manuel Lora y la ama de casa Elvira Gerardo, ambos fallecidos. Sus hermanos son Luis, Carlos, Rosa María, Carmencita (EPD) y Nelson Lora Gerardo.

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