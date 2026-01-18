Un vehículo que transportaba a veinte haitianos en condición migratoria irregular fue interceptado por el Ejército de República Dominicana (ERD), durante operaciones de patrullaje realizadas en el municipio de Mao, provincia de Valverde.

La intervención fue realizada en el sector Jinamagua, donde fue detenida una yipeta marca Toyota conducida por el dominicano Jorge Luis Contreras Toribio, quien fue puesto bajo custodia militar y será presentado ante las autoridades del Ministerio Público, informó este domingo el ejército en una nota.

Al momento de la inspección, las autoridades constataron que el conductor transportaba ocultos en el interior del vehículo a 20 nacionales haitianos, de los cuales quince son hombres y cinco mujeres, todos sin documentación que acreditara su permanencia legal en el país.

Tanto el conductor, como los extranjeros indocumentados y el vehículo retenido, fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para los procesos correspondientes conforme a la Ley.

El Ejército de República Dominicana informa a diario sobre la detención de haitianos indocumentados que ingresan al país vía la frontera terrestre, lo que parece indicar que esos intentos son cada vez más frecuentes y obligan a las autoridades militares a emplear más recursos para detenerlos, en un trasiego que parece no disminuir.

