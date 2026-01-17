El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una adolescente de 13 años de edad, en un suceso ocurrido en el año 2024, en Santo Domingo Este.

La condena le fue impuesta a José Federico López Luna. La investigación realizada por la fiscal Leidy Marte inició a partir de una denuncia realizada por la madre de la adolescente, luego de que su hija le contó que el encartado la manoseaba y la violó sexualmente en varias ocasiones.

El Ministerio Público realizó evaluaciones psicológicas a la víctima, por medio de pruebas testimoniales, psicológicas, periciales, procesales y documentales, con las cuales se pudo verificar la veracidad de los hechos delictivos cometidos por Luna.

En el juicio, el fiscal litigante Ignacio Rojas, mostró ante el Segundo Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz e Isaías R. Martínez, suficientes elementos probatorios, demostrando la responsabilidad penal del hoy condenado, quien faltó a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 24-97 y la Ley 136-03, que instituye el Código para Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

