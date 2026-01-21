El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impuso 20 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de dos hermanas de 10 y 15 años de edad, en un suceso ocurrido en el año 2024, en Santo Domingo Este.

La condena le fue impuesta a Ángel Manuel Díaz, quien por decisión de los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz e Isaías R. Martínez, deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

El Ministerio Público dio inicio al proceso judicial luego de la denuncia realizada por el progenitor de las víctimas, a quien la adolescente de 15 años le reveló lo que le había sucedido y cómo descubrió que su agresor, amparado en la confianza depositada por su familia, también había abusado de su hermana de 10 años.

Ante la denuncia, las víctimas fueron sometidas a evaluaciones psicológicas, consistentes en pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales, con las cuales se pudo verificar la veracidad de los hechos.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por los fiscales Ana Basora y Francisco Vicio, mostró ante el tribunal suficientes elementos de pruebas que demuestran la responsabilidad penal del procesado por violación al Código Penal Dominicano y la Ley 136-03, que instituye el Código para Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.