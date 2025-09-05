Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega, integrado por Lucrecia Rodríguez (presidenta), Julissa Candelario y Miledys Rodríguez condenaron a un hombre a 20 años de prisión por incurrir en violencia de género agravada y tentativa de homicidio en perjuicio de su expareja y su exsuegra, en un hecho ocurrido el pasado año en la comunidad Jima Abajo.

Raúl Peña Marte fue condenado a cumplir la pena privativa de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, así como al pago de indemnizaciones de 3 millones a su expareja y RD$ 100 mil a su exsuegra.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el procesado cometió el hecho luego de que se presentara a la vivienda de la víctima el 24 de julio del año 2024, alrededor de las 9:30 de la noche, siendo Peña Marte arrestado cuando intentaba matar a su excompañera sentimental con un arma blanca.

El procesado hirió a la víctima a puñaladas en el cuello, la espalda y uno de sus hombros. El hombre también hirió a su exsuegra en momentos en que la mujer llegó al lugar al escuchar el alboroto y trató de intervenir para evitar que mataran a su hija. Ambas mujeres fueron atendidas en un centro de salud de la zona tras la agresión.

Posteriormente, vecinos se apersonaron al lugar y retuvieron a Peña Marte hasta que llegaron los miembros de la Policía Nacional, quienes, inmediatamente, lo pusieron bajo arresto.

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, ponderó la decisión de imponer la pena máxima en este caso, como lo solicitó el Ministerio Público.

La investigación fue realizada por la fiscal Rafaela Jiménez, de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de La Vega.

En la litigación el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Yamilka de la Cruz, quien demostró los hechos con diferentes elementos de pruebas testimoniales, materiales, documentales, ilustrativas y periciales.

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 2, 295, 304, 309-2 y 309-3, literales A, B y D, del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, que tipifican y sancionan la tentativa de homicidio y la violencia intrafamiliar agravada.

