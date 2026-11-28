El embajador de la Unión Europea ante la República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, informó que el bloque europeo ha destinado 320 millones de euros en ayuda no reembolsable a Haití hasta 2027, además de más de 50 millones de euros en asistencia humanitaria.

Durante una recepción con representantes de los medios de comunicación y embajadores europeos acreditados en el país, incluida la embajadora del Reino Unido, el diplomático explicó que la Unión Europea mantiene su compromiso con los esfuerzos internacionales para contribuir a la estabilización de Haití.

Fuentes Milani señaló que el bloque apoya directamente a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y sigue de cerca la situación sobre el terreno.

En ese contexto, consideró necesario que las tropas de El Salvador que forman parte de los esfuerzos de seguridad se coordinen plenamente con la GSF, al entender que esta representa el esfuerzo multinacional para contribuir a la estabilización haitiana.

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El embajador sostuvo que la crisis requiere la participación de todos los actores que puedan contribuir a recuperar la normalidad política y avanzar hacia la celebración de elecciones libres.

Asimismo, expresó que las operaciones militares en Haití deben combinar efectividad con respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales.

El diplomático manifestó que la Unión Europea considera indispensable preservar los esfuerzos multilaterales para enfrentar la crisis que afecta al territorio haitiano y tiene repercusiones directas en la República Dominicana.

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