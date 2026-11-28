La Unión Europea manifestó su interés en fortalecer las relaciones comerciales y de inversión con la República Dominicana, mediante nuevos mecanismos de cooperación y financiamiento para proyectos estratégicos.

Así lo expresó el embajador europeo ante el país, Raúl Fuentes Milani, durante una recepción en la que participaron representantes de los medios de comunicación y embajadores europeos acreditados en territorio dominicano, incluida la embajadora del Reino Unido.

El diplomático destacó la importancia de la República Dominicana dentro de las relaciones económicas del bloque europeo y señaló que la Unión Europea representa el 16 % del comercio mundial.

Asimismo, indicó que el país es el segundo socio comercial del bloque en la región y su primer destino de inversión, lo que evidencia la importancia de mantener y ampliar los vínculos económicos.

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Fuentes Milani explicó que Europa dispone de diferentes instrumentos para respaldar proyectos de desarrollo en República Dominicana, entre ellos el Banco Europeo de Inversiones.

También mencionó agencias de cooperación como FIAP, KfW y AFD, que pueden facilitar asistencia financiera y técnica para iniciativas de infraestructura y otros sectores prioritarios.

El embajador señaló que la cooperación europea puede abarcar áreas como transporte sostenible, agua, saneamiento y energía, mediante proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social del país.

Finalmente, reiteró que la relación entre la Unión Europea y República Dominicana debe sustentarse en reglas claras, confianza y compromisos de largo plazo.

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