Este 7 de enero se conmemora el "Día del Poder Judicial", establecido en el párrafo del artículo 40 de la Ley Núm. 327-98 sobre Carrera Judicial.

De acuerdo con el Poder Judicial sus principales avances entre el 2019-2025 han sido  una justicia ágil (0 % mora), una justicia accesible (100 % acceso) y una justicia transparente (100 % transparencia).

La Suprema Corte de Justicia implementó el Plan Contra la Mora Judicial y se eliminó la totalidad de los expedientes acumulados desde 1982, alcanzando niveles de resolución superiores a la demanda procesal.

Al cierre del 2025, la tasa de resolución se situó en 111 %, con un 88 % de los casos resueltos en un plazo no mayor de 12 meses, reflejando un cambio estructural en la forma de administrar justicia y una reducción sostenida de la mora judicial.

De forma paralela, la Suprema Corte de Justicia impulsó una agenda integral de modernización normativa, tecnológica e institucional.

Mejora en el servicio

En 2024, el Poder Judicial puso en marcha el proyecto Tribunales al Día, una iniciativa clave para reducir los atrasos y garantizar decisiones judiciales en tiempos razonables. Al inicio del proceso, solo el 30% de los tribunales estaba al día. Dos años después, al cierre de 2025, el 87% de los tribunales se encontraban al día, superando ampliamente los resultados del año anterior y marcando un antes y un después en la forma de gestionar la justicia en el país.

Departamentos judiciales como San Juan de la Maguana, Barahona y Puerto Plata lograron mantener durante gran parte del año el 100% de sus tribunales al día, mientras que San Cristóbal y Montecristi cerraron 2025 con más del 90% de cumplimiento.

Transformación digital

Entre 2019 y 2025, el Poder Judicial impulsó una transformación digital integral orientada a garantizar un acceso a la justicia más inclusivo, eficiente y centrado en la ciudadanía.  De acuerdo con la institución la promulgación de la Ley núm. 339-22 de Uso de Medio Digitales en el Poder Judicial fue clave para garantizar el fortalecimiento y la sostenibilidad del proceso de transformación digital.

El Portal de Acceso Digital con más de 27,000 usuarios registrados y servicios integrados bajo estándares internacionales de accesibilidad.

Al cierre del 2025, el 15 % de los trámites a nivel nacional se gestiona a través del Portal de Acceso Digital, versus un 0.26 % en 2024.

Gestión judicial remota, permitiendo la consulta de expedientes, presentación electrónica de documentos, fijación de audiencias, notificaciones y firma digital.

Implementación de la Firma Electrónica Judicial, con una reducción superior al 60 % en los tiempos de gestión y una disminución significativa del uso de papel.

Digitalización de cerca del 80 % de los expedientes judicial, integrando expedientes físicos al Sistema de Gestión de Casos y al Número Único de Caso (NUC).

También, se inauguró la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este en octubre de 2025, beneficiando a una población aproximada de 9 millones de personas.

Centros de entrevistas

En el marco de la política institucional de protección integral a las personas en condición de vulnerabilidad, el Poder Judicial fortaleció de manera sustantiva el funcionamiento y expansión de los Centros de Entrevistas Forenses, consolidándolos como espacios especializados para la toma de declaraciones a víctimas y testigos, bajo condiciones de dignidad, confidencialidad y seguridad emocional.

Los Centros de Entrevistas realizaron un total de 15,082 entrevistas forenses a víctimas y testigos, en su mayoría niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

Transparencia

Uno de los ejercicios más relevantes en materia de transparencia, planificación y participación ciudadana, de acuerdo con el Poder Judicial, fue el proceso de cocreación del Plan Estratégico Decenal del Poder Judicial, desarrollado entre 2024 y 2025 con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la AECID, el World Justice Project y Together Ideas.

También, adoptó la Justicia Abierta como un eje transversal de su modelo de gestión. Este enfoque promueve la transparencia activa, la participación ciudadana y el acceso claro a la información judicial, fortaleciendo la confianza pública y la rendición de cuentas.

Adicionalmente, el Poder Judicial cocreó tres compromisos de gobierno abierto en el VI Plan de Acción de Gobierno Abierto (2024-2028).

