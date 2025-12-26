Un policía resultó herido por proyectil de arma de fuego durante una intervención policial en la que una patrulla fue atacada a tiros por un presunto delincuente, quien posteriormente falleció tras un intercambio de disparos, se informó este viernes.

El agente lesionado fue identificado como el sargento Leopoldo Antonio Vélez Bruno, de 36 años, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud, tras presentar heridas por arma de fuego en un dedo de la mano izquierda y en otro de la derecha.

En tanto, el muerto fue identificado como Carlos Miguel Hurtado José (alias El Mello), de 34 años, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche de jueves, cuando agentes realizaban labores operativas y fueron atacados tiros por Hurtado José, quien resultó herido durante el enfrentamiento y falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, a causa de múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego.

Al ser depurado en los archivos de la Policía Nacional, el hoy occiso figuraba con siete registros policiales, que incluyen asociación de malhechores, robos, porte ilegal de arma de fuego e intentos de homicidio, según el comunicado oficial.

Además, era buscado mediante una orden de arresto emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte.

