La Policía Nacional informó este martes de la detención de Luis Alberto Heredia del Rosario, de 23 años, acusado de matar a Leonardo Aneurys Suárez de la Cruz, de 36 años, durante una discusión originada por un supuesto roce y obstrucción vehicular en la avenida España, Santo Domingo Este.

El hecho ocurrió pasada la medianoche del pasado domingo, de acuerdo con un comunicado de la institución policial.

Tras ser impactado por un disparo Suárez de la Cruz fue trasladado al hospital traumatológico Dr. Darío Contreras, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

De acuerdo con el reporte, Heredia del Rosario realizó el disparo desde el vehículo Honda Accord, color gris, placa A763917, con un arma de fuego que le pertenece a un alistado militar, quien manifestó que la misma le fue sustraída sin su consentimiento.

El arma fue entregada posteriormente de manera voluntaria a las autoridades.

La investigación preliminar establece que, durante el tránsito por la avenida España, próximo al Acuario Nacional, se produjo una discusión entre ambos conductores, momento en que el ahora detenido habría realizado el disparo que impactó a la víctima.

Tanto el detenido como los demás involucrados fueron conducidos al destacamento de Villa Duarte para los fines legales correspondientes, mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones.

