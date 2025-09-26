El Hombre de los Viernes

El acoso laboral y el abuso de poder en las empresas privadas y en la administración pública es un grave problema que afecta a mujeres y hombres, que deja graves consecuencias en la salud emocional de quien lo sufre, pero que no siempre se denuncia por el temor a perder el sustento.

Así lo explicó Bernardo Matías, en su sección El Hombre de los Viernes, del programa A Partir de Ahora, de Acento TV.

Indicó que el acoso laboral u hostigamiento laboral se define como conductas persistentes, sistemáticas y malintencionadas en el lugar de trabajo.

Explicó que no es un conflicto puntual ni una diferencia ocasional, sino un patrón sostenido en el tiempo.

Esas prácticas de hostigamiento son dirigidas contra un trabajador o trabajadora, con el propósito de menoscabar su dignidad, generar temor, aislamiento, malestar psicológico o inducir su salida del puesto.

"Puede incluir agresiones verbales, psicológicas, físicas, gestos humillantes o ataques encubiertos", precisó.

Matías subraya que entre las características del acoso están: 1-Persistencia / actos continuos en el tiempo. 2-Desigualdad de poder/ jerarquía, influencia social, acceso a información. 3-Intención o efecto negativo/ degradar, aislar, controlar o someter. 4-Afectación a la víctima/ daño emocional, moral o físico, afectando desempeño y salud.

Tipos de acoso

Acoso vertical descendente: Superior hostiga a subordinado.

Acoso vertical ascendente: Subordinado acosa a superior (menos frecuente).

