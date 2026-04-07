Con la tristeza en el rostro y la esperanza en la voz, Deyanira Sosa, madre de la doctora Melissa Tejada, llegó esta noche a la vigilia frente a las ruinas de la discoteca Jet Set, en la avenida Independencia.

Su hija, Melissa Tejada, es una de las 236 personas que perdieron la vida en el colapso del techo del centro nocturno, el 8 de abril de 2025.

“Ha pasado un año y cada mañana me levanto esperando escuchar su voz. Un año sin mi hija y el dolor no se apaga. Se aprende a caminar con él, pero no se apaga. La fe ha sido mi consuelo”, expresó entre lágrimas.

Deyanira Sosa ha sido una de las madres más visibles en la lucha por justicia. Ha acudido a cada misa mensual en la zona cero del siniestro y ha acompañado el proceso judicial contra los hermanos Espaillat, propietarios de la discoteca.

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“Yo no vine esta noche solo a llorar. Vine a exigir que esto no quede impune. Que los 236 no sean un número. Cada uno tenía nombre, tenía familia, tenía sueños”, dijo a los pies de cientos de velas que iluminaban la noche de Santo Domingo.

A un año de la peor tragedia en la historia reciente de República Dominicana, más de 180 víctimas han abandonado el proceso judicial, pero familias como la de Deyanira Sosa se mantienen firmes.

“Mientras me quede aliento, voy a seguir pidiendo justicia por Alejandra y por todos los que se quedaron ahí”.

236 velas. 236 vidas. Un año de espera. Un año de dolor. Un año de silencio. Un año de espera de justicia.

Nota de edición: verificar el nombre mencionado en la última cita (“Alejandra”), ya que el texto identifica a la hija como Melissa Tejada.

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más