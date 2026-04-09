Entre canciones cargadas de simbolismo y un profundo recogimiento, familiares, sobrevivientes y ciudadanos participaron este jueves 9 de abril en las actividades de recordación por las víctimas del derrumbe del centro nocturno Jet Set, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia que dejó 236 fallecidos y decenas de heridos.

Los actos estuvieron marcados por homenajes musicales que evocaron tanto el dolor como la resiliencia colectiva de una sociedad aún golpeada por el suceso.

Uno de los momentos más conmovedores fue el tributo al merenguero Rubby Pérez, cuando la canción “Sobreviviré” resonó entre los asistentes, generando una atmósfera de duelo, recuerdos y fortaleza.

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Entre lágrimas, abrazos y silencios, los presentes se unieron en un acto simbólico que reafirmó la capacidad de sobreponerse a la tragedia, manteniendo viva la memoria de quienes perdieron la vida.

La emotividad también se hizo sentir con la participación del artista Sergio Hernández, conocido como “El Marqués”, quien interpretó “Cuando un amigo se va” en honor a Pérez.

Visiblemente afectado, Hernández destacó el vínculo personal que lo unía al cantante, lo que imprimió mayor carga emocional a su presentación.

El público acompañó el momento entre aplausos y lágrimas, en una ceremonia que combinó memoria, respeto y sensibilidad colectiva ante una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente del país.