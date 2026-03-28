El empresario Héctor José Rizek Llabaly, conocido como el "Mecenas del Cacao en la República Dominicana" y una de las figuras más emblemáticas del sector agroindustrial dominicano, falleció este sábado 28 de marzo de 2026, según informó su familia a través de una esquela.

Rizek Llabaly, nacido el 3 de marzo de 1931 en San Francisco de Macorís, dedicó su vida al cultivo, procesamiento y exportación de cacao, al frente de Rizek Cacao, una empresa familiar fundada en 1905 que se convirtió en uno de los grupos exportadores más importantes de República Dominicana.

Actos fúnebres

La familia del empresario anunció los siguientes actos en su memoria:

Velatorio: domingo 29 de marzo , a partir de las 9:00 a.m., en la Capilla La Paz de la Funeraria Blandino , ubicada en la avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo.

, a partir de las 9:00 a.m., en la de la , ubicada en la avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo. Sepultura: lunes 30 de marzo , a las 10:00 a.m., en el Cementerio Puerta del Cielo .

Le sobreviven su esposa, Ela; sus hijos Ela Sarah, Héctor José, Roxana y Samir, junto a sus respectivas parejas; así como numerosos nietos, biznietos y sus hermanos Salomón, Tifita, Lidia, José Nazario y Mercedita.

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Un legado de más de un siglo

La trayectoria de Rizek Llabaly estuvo marcada por la expansión y modernización de la industria cacaotera dominicana. Bajo su liderazgo, Rizek Cacao se posicionó como un referente mundial en la producción de cacao orgánico, con instalaciones como el Centro para la Transformación Integral del Cacao (CETICO) en la provincia Duarte.

Además de su rol empresarial, Rizek Llabaly fue miembro de la Junta Monetaria desde 1985, cargo desde el cual contribuyó a la política económica del país durante décadas. En 2022, la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) le otorgó por unanimidad el Galardón al Mérito Industrial, en reconocimiento a su aporte al desarrollo productivo nacional, según reseñó Bloomberg Línea.

Sus hijos Héctor José y Samir tomaron las riendas del Grupo Rizek, dando continuidad a lo que Acento ha descrito como "la tradición de laboriosidad". La empresa, que ya opera bajo la cuarta y quinta generación familiar, maneja un alto porcentaje de la producción de cacao orgánico del país y genera exportaciones por más de US$200 millones.

Paz a su alma.

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