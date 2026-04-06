La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) otorgará el reconocimiento de Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias de la Salud al doctor José Joaquín Norberto, en honor a sus aportes en la cirugía cardiotorácica y oncológica.

La distinción fue aprobada mediante la Resolución 2025-230, de fecha 8 de diciembre de 2025, según una comunicación oficial emitida por el decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD.

De acuerdo con el documento, el especialista será reconocido por sus aportes en el área médica, así como por ser el primer dominicano en destacarse en cirugía torácica y por realizar un trasplante de corazón, lo que constituye un hito en la medicina nacional.

Acto de investidura

El acto de investidura está pautado para el jueves 14 de mayo de 2026, a las 10:00 de la mañana, en el Salón del Consejo Universitario de la UASD, donde se le conferirá formalmente la categoría de Profesor Honorario.

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La comunicación fue firmada por el decano de la facultad, Dr. Mario Uffre, quien solicitó la confirmación de asistencia del galardonado para coordinar la ceremonia.

Trayectoria y reconocimiento

El doctor José Joaquín Norberto, médico cardiotorácico vinculado a OhioHealth en Estados Unidos, ha desarrollado una destacada trayectoria en el campo de la cirugía, lo que le ha valido este reconocimiento académico por parte de la principal universidad del país.

La UASD destacó que esta distinción responde a los valiosos aportes del especialista a la medicina, así como a su contribución al desarrollo científico y académico.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más