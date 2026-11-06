UASD cambiará procesos de tesis tras reclamos de dirigentes estudiantiles

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) estudia cambios en los procedimientos de tesis e investigación, incluida la estandarización de los procesos en todas sus facultades, según informó el rector Jorge Asjana David durante una reunión con representantes de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED).

Asjana David, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Ángel Eduardo Nadal Ponce, se reunieron con una comisión de la FED para tratar las inquietudes relacionadas con la reducción de los grupos de investigación y los procedimientos para la elaboración de tesis y trabajos monográficos.

Entre las reformas previstas por la institución figura la estandarización de los procesos de tesis de investigación en todas las facultades, una medida que supondría establecer criterios comunes para estos trabajos académicos.

La estandarización de las tesis, entre las reformas previstas

«En el marco de las reformas que tiene previsto hacer la Universidad, está la estandarización del proceso de tesis de investigación en todas las facultades», confirmó el rector.

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Las partes también acordaron promover mejoras en los procesos de tesis y monográficos desde una perspectiva institucional, con el propósito de fortalecer la atención y los servicios destinados a la comunidad universitaria.

Diálogo sobre las demandas estudiantiles

Las autoridades y la representación de la FED acordaron mantener abiertos los canales de comunicación para examinar los procesos universitarios y procurar mejoras en su calidad y eficiencia.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar el intercambio entre la Rectoría y los dirigentes estudiantiles, aunque todavía no se anunciaron medidas concretas ni un calendario para implementar las reformas planteadas.

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