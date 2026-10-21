El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó hasta el próximo miércoles 28 de octubre, a las 9:00 de la mañana, la continuación del juicio contra los implicados en el caso Intrant, debido a la licencia médica del excontralor general de la República Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana.

El tribunal, presidido por la magistrada Arlin Ventura Jiménez e integrado por las juezas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, dispuso el aplazamiento para permitir que concluya el período de licencia médica del imputado.

Durante la audiencia, las magistradas señalaron que el juicio comenzó el pasado 16 de septiembre y ha sido convocado en distintas fechas, entre ellas el 21 y el 30 de septiembre, así como el 7 y el 14 de octubre.

Las condiciones de salud de algunos de los imputados han incidido en el desarrollo del proceso. Por ello, las juezas indicaron que en la próxima audiencia evaluarán la situación médica de Caamaño Santana para determinar si corresponde separarlo del juicio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La decisión fue adoptada de oficio, por razones de economía procesal y sin necesidad de conceder la palabra a las partes durante esa sesión.

La semana pasada, el tribunal separó del expediente al exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez, también por motivos de salud.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más