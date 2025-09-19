La Sala I del Tribunal Especial de Tránsito de San Francisco de Macorís, impuso una garantía económica de dos millones de pesos, visita periódica e impedimento de salida del país, como medida de coerción al conductor del vehículo que ocasionó el accidente donde murieron dos bioanalistas.

El tribunal adoptó la medida contra Carlos Manuel Then Rojas, imputado de ocasionar la muerte de Anyelissa María Reyes y Ana del Orbe Batista, en accidente ocurrido en el tramo carretero que une esta ciudad con el distrito municipal de Jaya.

Ambas transitaban en una motocicleta, cuando fueron embestidas por el vehículo que conducía el imputado Then Rojas, en hecho ocurrido el pasado día 7 en horas de la tarde.

Familiares de las víctimas mostraron inconformidad con la medida de coerción, estimando que resulta insuficiente frente a la gravedad de los hechos.

