La Oficina de Atención Permanente de Servicios Judiciales del Distrito Nacional aplazó para mañana domingo su decisión sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público contra los acusados de cometer una supuesta estafa de más de 15,000 millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Así lo determinó el juez Rigoberto Sena la madrugada de este sábado, tras las conclusiones de los alegatos de los fiscales y las defensas del exdirector del Senasa Santiago Hazim y de otros nueve imputados.

En principio, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para la totalidad, pero al inicio de la audiencia que comenzó ayer varió esa petición en favor de tres de los acusados: Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella, para quienes pidió presentación periódica, impedimento de salida y fianza de un millón de pesos.

El director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, precisó que el Ministerio Público suele favorecer a las personas que colaboran con las investigaciones.

Los abogados de Hazim aseguraron que su cliente necesita de atención médica y presentaron una certificación médica en la que se indica que sufre de esclerosis múltiple por lo que, solicitaron al tribunal, que no aplique contra este la prisión preventiva.

Los demás implicados son Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

