El Juzgado de Paz del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva impuso este miércoles impedimento de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía a una mujer acusada por el Ministerio Público de ultrajar el himno nacional, durante un acto en agosto pasado en la capital.

La medida afecta a Alicia Anabel Santos Díaz, de 54 años, apresada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

De acuerdo con el expediente presentado por el órgano acusador, Santos Díaz violó los artículos 37 y 39 de la referida normativa, que sanciona el delito de ultraje al Himno Nacional Dominicano.

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Instituto Duartiano figuraron entre las instituciones que condenaron el supuesto ultraje al canto a la patria.

La detención se produjo tras una investigación previa realizada por las autoridades, luego de que circularan en redes sociales y plataformas digitales contenidos audiovisuales en los que presuntamente se alteraban las letras del Himno Nacional, hecho que generó reacciones y denuncias públicas.

Según explicó el Ministerio Público, antes de proceder con el arresto se realizaron diligencias investigativas, entre ellas la recopilación de evidencias digitales y el seguimiento a la imputada, lo que permitió establecer su presunta responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

Tras su arresto en el AILA, la imputada fue trasladada ante la jurisdicción correspondiente, donde se conoció la solicitud de medida de coerción, resultando en la imposición de presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras continúa el proceso judicial en su contra.