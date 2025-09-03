La Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres agentes policiales y un militar acusados de agredir sexualmente a una ciudadana haitiana mientras viajaba en un taxi por la avenida España, tras regresar del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

La jueza Karen Casado Minyety ordenó que la sargento policial Clara Rosa Yoli Gerónimo, el raso Ronny Alberto Monzón Sánchez y Edwin Yurier Mariñez Araujo cumplan la medida en Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

En tanto, el militar Luis Ángel Taveras Herrera fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación El Polvorín, ubicado en Villa Mella, Santo Domingo Norte. Su abogado, Wilson Gutiérrez, alegó que el imputado no participó en los hechos, asegurando que había cambiado de patrulla antes del incidente.

La víctima recibió representación legal por parte de abogados del Ministerio de la Mujer, así como acompañamiento de la Fundación Zile, dirigida por Edwin Paraison. La representante legal de la ciudadana, Lucía Burgos, informó además que la mujer recibe asistencia psicológica.

De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso Acento, la ciudadana extranjera fue detenida por una patrulla encabezada por la sargento Clara Rosa Yoli Gerónimo y el raso Ronny Alberto Monzón Sánchez.

La víctima relató que, al no poder presentar sus documentos —que se encontraban en proceso de trámite—, la sargento ordenó trasladarla al Centro de Procesamiento de Haina con fines de deportación. Sin embargo, en el trayecto los agentes desviaron la ruta y la llevaron a una zona boscosa del sector Los Tres Ojos, donde le sustrajeron 1,200 dólares y 10,000 pesos en efectivo.

Posteriormente, según consta en la documentación, la mujer fue entregada a una patrulla motorizada integrada por el raso policial Luis Ángel Taveras Herrera y el marino Edwin Yuriel Mariñez Araujo. Estos últimos la condujeron a un área solitaria próxima al Faro a Colón, donde se consumó la agresión sexual.

