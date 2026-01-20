Un juez del departamento de Atención Permanente distrito judicial Santiago, ordenó prisión preventiva por tres meses a un cabo de la Policía Nacional, investigado por la muerte del joven de 23 años de edad, José Miguel Miranda Flete.

El imputado es el cabo Jeisi Encarnación, sospechoso de haber disparado a Miranda Flete, en un incidente ocurrido la madrugada del 25 de diciembre, en el barrio La Ceibita-El Papayo, al sur del centro urbano de Santiago.

El cabo Encarnación deberá cumplir la medida en la sede de Operaciones Especiales de la institución policial, en el sector Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, según notificaron las autoridades.

Miranda Flete falleció el 29 de diciembre, del 2025, tras cuatro días de internamiento en un centro de salud local.

En esa fecha se pronunció José Miguel López, comisionado de los Derechos Humanos en Santiago, quien denunció que la acción de los agentes policiales de “disparar a matar” a los jóvenes de los barrios se ha convertido un patrón que camina a la normalidad.

“Es una sentencia de muerte a los jóvenes por el solo hecho de participar en actividades de recreación”, dijo López.

Previo al a detención del agente policial, familiares y allegados al joven fallecido protagonizaron protestas en el Palacio de Justicia de Santiago, para reclamar que el caso no quede impune y denunciaron que el director de la Policía, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, le sugirió no hablar con periodistas sobre el incidente.

