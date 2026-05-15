La jueza del Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yiberty Polanco, ordenó tres meses de prisión preventiva contra un hombre investigado por la presunta violación sexual a su hijastra, de 15 años de edad.

El imputado es Amadís Martínez, de 46 años, identificado como comerciante dedicado a la producción de cigarros en el municipio de Tamboril.

Según las afirmaciones de las partes querellantes, la presunta violación sexual comenzó cuando la menor tenía nueve años de edad. Por su parte, los abogados de la defensa argumentaron que la medida de prisión preventiva de tres meses es desproporcionada.

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Sobre el caso, anunciaron que en los próximos días realizarán las revisiones correspondientes para proceder con la solicitud de apelación de la decisión de la jueza Yiberty Polanco.

Cumplirá prisión en Rafey-Hombres

Tras la imposición de la medida de coerción, se informó que el comerciante Amadís Martínez cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Penitenciaria Rafey-Hombres, en Santiago.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más