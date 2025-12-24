Tres fallecidos, 30 heridos y 26 accidentes de tránsito en primera fase operativo navideño

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que desde las 2:00 de la tarde del 23 de diciembre hasta las 6:00 de la mañana de este miércoles 24, se han registrado 26 accidentes de tránsito durante del operativo en Autopistas, carreteras, calles y avenidas.
De los 26 accidentes registrados 20 involucraron motocicletas, tres vehículo liviano y tres atropellamiento, registrándose dos personas fallecidas dentro del dispositivo de seguridad vial y uno fuera.
De los tres fallecidos, uno fue en accidente por motocicletas, uno por atropellamiento y uno por siniestro en vehículo liviano.
Asimismo, comunicó que se atendieron 50 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones uno es menor con edad de 15 años. También se atendieron nueve personas por intoxicación alimentaria.
Las provincias que más casos han reportado son: Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Duarte y Sánchez Ramírez.
Dentro de la primera fase del operativo de Navidad "Conciencia por la vida", se realizaron 4,995 asistencias, de las cuales 360 fueron médicas y el resto vial.
