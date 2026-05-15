El agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett) que disparó al motoconchista Arismendy Guzmán fue presentado este viernes ante las autoridades del Ministerio Público, en el Departamento de Denuncias y Querellas de la Fiscalía de Santiago, en compañía de los representantes legales de la institución.

También fue llevado hasta la sede judicial el motoconchista, pero ambos fueron trasladados luego a la sede de la Policía Nacional para los procesos correspondientes, según indicaron los representantes legales de la Digesett.

Los dos hombres protagonizaron un conflicto el jueves tras un presunto desacato a un llamado a detenerse en un semáforo en rojo que el agente de la Digesett hizo al motoconchista, quien minutos después, desde la motocicleta en marcha, golpeó al policía de tránsito, quien disparó su arma e hirió un pie al joven motorista.

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Procuran conciliación

Las partes involucradas en el conflicto informaron que iniciaron un proceso para aclarar lo sucedido, pero hasta el momento no se ha formalizado una querella de ningún lado, aunque el departamento legal de la Digesett afirmó que habrá un sometimiento a la justicia en contra del motoconchista.

Del lado del motoconchista, Miguel Jiménez, de la Asociación de Mototaxis, indicó que se procurará una conciliación entre las partes.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más