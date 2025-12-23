Tras la denuncia a través de redes sociales sobre el desbordamiento de aguas residuales en el área de llegadas del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) aseguró este martes que la situación se originó debido a las lluvias registradas el lunes.

A través de un comunicado publicado en X, Aerodom detalló que las precipitaciones saturaron un filtrante en la zona, lo que provocó un "desbordamiento puntual" en el área de llegada y la generación de un encharcamiento y malos olores.

La entidad explicó que los equipos actuaron de inmediato y resolvieron la situación “en cuestión de minutos, dejando el área completamente limpia y normalizada”.

Además, Aerodom señaló que la situación no afectó las operaciones del aeropuerto, las cuales se desarrollan con total normalidad.

“Lamentamos sinceramente las molestias que este incidente haya podido ocasionar”, manifestó.

