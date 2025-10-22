Tormenta tropical Melissa deja provincias en alerta roja hoy en República Dominicana

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que la tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán categoría 1 en las próximas horas, mientras mantiene 24 provincias bajo alerta por sus efectos en el país.

Según Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Melissa continúa disminuyendo su velocidad de traslación, y mueve hacia el noroeste a unos 4 kph, con vientos máximos sostenidos de 85 kph.

Provincias en alerta roja hoy

Las provincias en alerta roja hoy por la tormenta Melissa son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales, según el más reciente informe del COE República Dominicana.

Estas zonas presentan riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, debido a las fuertes lluvias asociadas al sistema.

Tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán

El COE indicó que Melissa mantiene vientos sostenidos cercanos a los 100 kilómetros por hora y continúa desplazándose hacia el noroeste.

De mantener su intensidad, la tormenta tropical Melissa podría transformarse en huracán categoría 1 en las próximas 24 horas.

24 provincias bajo alerta por tormenta tropical Melissa

Además de las zonas en rojo, otras provincias permanecen en alerta amarilla y verde, lo que eleva a 24 el total de demarcaciones bajo aviso preventivo en República Dominicana.

Las autoridades pidieron a la población seguir las recomendaciones oficiales y abstenerse de cruzar corrientes de agua.

