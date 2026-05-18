Un tiroteo registrado este lunes en las inmediaciones del Centro Islámico de San Diego, en California, generó alarma entre residentes y autoridades estadounidenses, luego de que se reportara la presencia de un tirador activo cerca de una mezquita de la ciudad.

El incidente ocurrió en el vecindario de Clairemont, donde agentes de la Policía de San Diego desplegaron un amplio operativo de seguridad y ordenaron a la población evitar la zona mientras neutralizaban la amenaza.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos por medios locales e internacionales, varias personas resultaron heridas por impactos de bala. Algunas versiones apuntan a que habría al menos un fallecido, mientras otras indican que dos sospechosos murieron durante el hecho. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente el número de víctimas.

Como medida preventiva, estudiantes de una escuela cercana fueron evacuados mientras los equipos tácticos aseguraban el perímetro del centro islámico.

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El alcalde de San Diego, Todd Gloria, informó que los organismos de emergencia trabajaban para proteger a la comunidad y controlar la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las motivaciones del ataque ni sobre la identidad de los involucrados. La investigación continúa en desarrollo.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más